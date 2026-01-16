 Перейти к основному контенту
Что известно о беспилотнике «Чаклун В»

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Содержание:

Что такое БПЛА «Чаклун В»

«Чаклун-В» — это беспилотный летательный аппарат самолетного типа, представляющий собой современный образец украинского оборонного приборостроения. БПЛА «Чаклун В» предназначен для выполнения задач в воздушном пространстве без участия пилота и относится к категории дистанционно управляемых и автономных платформ.

Фото: «Чаклун» — беспилотный авиационный комплекс
Фото: «Чаклун» — беспилотный авиационный комплекс

Информация о системе, ее назначении и параметрах основана на открытых источниках, включая публичные сообщения и упоминания в новостных сводках. Согласно им, «Чаклун В» как БПЛА используется для выполнения ударных, разведывательных и иных функций, характерных для беспилотников этого класса.

БПЛА «Лютый»: технические характеристики, боевое применение и угрозы
База знаний
Беспилотный летательный аппарат АН-196 &laquo;Лютый&raquo;

Дрон самолетного типа предполагает аэродинамическую схему с неподвижным крылом и полет за счет подъемной силы, а не вертикального взлета. Эта конструктивная особенность дает преимущества в дальности полета и эффективности топливопотребления по сравнению с мультикоптерными системами.

Характеристики «Чаклун В»

«Чаклун В» упоминается в открытых источниках как украинский БПЛА. Этот дрон относится к классу малых или средних. Такие системы, как правило, рассчитаны на длительное пребывание в воздухе и выполнение полетов на значительном удалении от точки запуска. Корпус изготавливается из прочного и одновременно упругого материала, что позволяет проводить ремонт и модификацию в полевых условиях прямо на огневой позиции.

Система способна работать в режиме управляемого полета, когда оператор имеет возможность изменять курс в реальном времени, а также в режиме автоматического полета по предварительно запрограммированному маршруту.

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Возможности «Чаклун В» включают разведывательные и ударные функции.

Ударные БПЛА: классификация, принципы работы
База знаний
Работа расчета барражирующего боеприпаса&nbsp;&laquo;Ланцет&raquo; в Херсонской области

Конкретный радиус действия или максимальная продолжительность полета официально не подтверждены. Дальность полета беспилотника аналитики оценивают по разрозненным данным. Так, военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что дрон может лететь в пределах максимум 50–70 км.

Фото: «Чаклун» — беспилотный авиационный комплекс
Фото: «Чаклун» — беспилотный авиационный комплекс

К параметрам дрона относятся:

  • самолетный тип аэродинамической схемы;

  • дистанционное или полуавтономное управление;

  • возможность установки полезной нагрузки;

  • применение навигационных систем для полета по заданному маршруту;

  • использование для наблюдения и иных задач.

По данным Минобороны, одна из модификаций беспилотника «Чаклун В» может нести фугасный заряд массой 6 кг.

Где уже применяли «Чаклун В»

В конце декабря 2025 года глава МИДа Сергей Лавров сообщил о попытке атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударе применили в том числе «Чаклун В».

По информации телеграм-канала Shot, в июне 2025 года беспилотники этого типа были сбиты в Ростовской, Смоленской и Брянской областях. Через месяц, как сообщил телеграм-канал, ВСУ атаковали дроном «Чаклун» Ижевск.

В целом информация о БПЛА «Чаклун В» остается ограниченной и фрагментированной: в открытых источниках фиксируется сам факт существования и использования системы, но без раскрытия технических подробностей и без официальных комментариев.

Сергей Забелин
БПЛА беспилотники дроны
