Трамп назвал себя «королем пошлин»
Президент США Дональд Трамп в ходе совещания в Белом доме по вопросам здравоохранения назвал себя «королем пошлин». По его словам, именно жесткая торговая политика позволила Вашингтону добиться от других стран сотрудничества в рамках его плана по снижению стоимости лекарств для американцев.
«Я — король пошлин. И король пошлин проделал отличную работу», — сказал Трамп.
С 1 октября 2025 года в США начали действовать 100% пошлины на импорт лекарств. Трамп уверен, что повышенный тариф защитит американских производителей от «натиска внешних вмешательств». Жесткая торговая политика затронула только тех производителей, у которых нет завода на территории США.
Кроме того, с апреля прошлого года администрация американского президента повысила тарифы на импорт из 211 стран и территорий: для 86 из них ставки выросли до 11–50%, для остальных была установлена базовая пошлина в размере 10%.
При этом для многих государств были введены более высокие торговые пошлины. Например, для Китая они тогда составляли 145%. После торгового соглашения Трамп снизил пошлину до 47%.
