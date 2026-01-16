 Перейти к основному контенту
Торговая война США
0

Трамп назвал себя «королем пошлин»

Сюжет
Торговая война США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в ходе совещания в Белом доме по вопросам здравоохранения назвал себя «королем пошлин». По его словам, именно жесткая торговая политика позволила Вашингтону добиться от других стран сотрудничества в рамках его плана по снижению стоимости лекарств для американцев.

«Я — король пошлин. И король пошлин проделал отличную работу», — сказал Трамп.

Трамп пригрозил Европе пошлинами из-за Гренландии
Политика

С 1 октября 2025 года в США начали действовать 100% пошлины на импорт лекарств. Трамп уверен, что повышенный тариф защитит американских производителей от «натиска внешних вмешательств». Жесткая торговая политика затронула только тех производителей, у которых нет завода на территории США.

Кроме того, с апреля прошлого года администрация американского президента повысила тарифы на импорт из 211 стран и территорий: для 86 из них ставки выросли до 11–50%, для остальных была установлена базовая пошлина в размере 10%.

При этом для многих государств были введены более высокие торговые пошлины. Например, для Китая они тогда составляли 145%. После торгового соглашения Трамп снизил пошлину до 47%.

