Дивное прибавление в кремлевской энотеке

У «Абрау-Дюрсо» появился новый партнер

В Геленджике появилась новая компания — «Дивноморье», владельцем которой значится партнер Геннадия Тимченко Владимир Колбин. Проект связан с винным хозяйством «Усадьба Дивноморское» семьи основателя «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

В середине августа в Геленджике Краснодарского края появилась новая компания — АО «Дивноморье», — основной вид деятельности которой выращивание винограда, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Ее единственный владелец — Владимир Петрович Колбин.

Гендиректором новой компании числится Арсен Карапетян. Он же является главой известной винодельни «Усадьба Дивноморское», расположенной также в Геленджике и принадлежащей семье российского бизнес-омбудсмена и основателя холдинга «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова.

Представитель «Абрау-Дюрсо» Дарья Домостроева сообщила РБК: «АО «Дивноморье» — это проект, связанный с виноградарством». «Детали сообщим позже», — добавила она, отказавшись от дальнейших комментариев.

Семья друга Кроме созданного АО Владимир Колбин значится учредителем ассоциации «Развитие аграрных инициатив» вместе с владельцем Volga Group Геннадием Тимченко, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Тимченко ​выступает учредителем и другой ассоциации — «Развитие рынка эффективных инвестиций», где его партнером указан Петр Колбин. Связаны ли Владимир Петрович Колбин и Петр Викторович Колбин, в публичных источниках не указано. В 2012 году стало известно, что Петр Колбин был одним из трех акционеров нефтетрейдера Gunvor: до 2010 года ему принадлежало около 10% компании. Он также был совладельцем и других компаний Тимченко: нефтетрейдера «Сургутэкс» — 49% и 25,1% «Ямал СПГ» — владельца лицензии на гигантское газовое Южно-Тамбейское месторождение (его разрабатывает НОВАТЭК). По оценке Forbes, состояние Петра Колбина $550 млн. В сентябре прошлого года «Дождь» сообщал о дружбе семей Колбина и президента России Владимира Путина.

Таинственная винодельня

«Усадьба Дивноморское» владеет 30 га виноградников. Под брендом хозяйства выпускается премиальная линейка вин, но в общем объеме продаж «Абрау-Дюрсо» она занимает незначительную долю: так, ​в 2016 году было продано 89 тыс. бутылок вина «Усадьба Дивноморское», на игристые вина «Абрау-Дюрсо» пришлось 29,13 млн бутылок.

Широкую известность винодельня получила в 2010 году. Тогда предприниматель Сергей Колесников из Санкт-Петербурга в открытом письме к Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост президента России, заявил, что Николай Шамалов, экс-глава петербургского представительства Siemens, якобы собирал с бизнесменов деньги на «дворец Путина» неподалеку от Геленджика. Частью комплекса было шато с виноградниками, юридически виноградные активы были оформлены на ООО «Лазурная ягода» (по-прежнему является юрлицом «Усадьбы Дивноморское»), писал Forbes. Спустя несколько месяцев после заявления винное хозяйство приобрел Борис Титов — по его словам, у бывшего совладельца Новороссийского морского торгового порта Александра Пономаренко.

Вина «Усадьбы Дивноморское» часто появляются на официальных государственных мероприятиях. В частности, в мае 2015 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с госсекретарем США Джоном Керри в резиденции Бочаров Ручей угощал его «Дивноморским».

​Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», 100% «Лазурной ягоды» принадлежит компании Black Eagle Holdings Ltd, зарегистрированной на Виргинских островах. В «Абрау-Дюрсо» отмечают, что конечным бенефициаром «Усадьбы Дивноморское» является Павел Титов, президент алкогольного холдинга и сын Бориса Титова.

Как утверждает источник РБК на алкогольном рынке, в рамках нового проекта предусмотрено расширение виноградников «Усадьбы Дивноморское». «Инвесторы рассматривают несколько площадок, расположенных рядом с хозяйством, под закладку новых виноградников», — утверждает собеседник РБК. В частности, речь может идти о винодельческом хозяйстве «Шато де Талю», основанном в 2005 году (лицензию предприятие получило в 2012 году).

Владельцем «Шато де Талю» в прессе неоднократно называли жену главы Минсельхоза Ольгу Ткачеву — в частности, об этом писал «Коммерсантъ» в ноябре 2016 года. Но, как свидетельствуют данные компании, из состава собственников предприятия она вышла в 2009 году.

Согласно «СПАРК-Интерфакса» сейчас владельцем 100% компании является Дмитрий Белендрясов. Гендиректором «Шато де Талю» значится Александр Скок, совладелец «Юг-бизнеспартнера». Эта компания была промежуточным владельцем агрокомпании «Атаманское» и Крымской зерновой компании, которые затем вошли в АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева», принадлежащее семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

На момент публикации в «Шато де Талю» на запрос РБК не ответили.