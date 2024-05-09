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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский и Порошенко исчезли из базы розыска МВД России

МВД России удалило из своей базы данные о розыске Зеленского и Порошенко
Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что Зеленский и Порошенко объявлены в розыск по статье УК, стало известно 4 мая. В Кремле заявили, что бывший и нынешний украинские президенты разыскиваются следствием в рамках расследований преступлений Киева
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Из базы данных МВД России пропала информация о розыске нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

«Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют», — говорится в сообщении.

О том, что МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко по статье УК, стало известно 4 мая. О какой именно статье идет речь, не уточнялось.

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Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, решение о розыске принимает Следственный комитет, а МВД «является техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске».

В Кремле заявили, что бывший и нынешний украинские лидеры разыскиваются следствием в рамках расследований преступлений украинских властей. «Существует большой массив информации, который, как мы с вами неоднократно говорили, наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа», — сказали там.

Порошенко, занимавший пост президента Украины с 2014 по 2019 год, назвал объявление себя в розыск в России «почти боевой наградой» и выразил надежду, что поводом для дела стали «патриотизм и любовь к Украине».

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров посоветовал российским властям «поискать совесть и здравый смысл», а в украинском МИДе действия МВД сочли «свидетельством отчаяния».

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Теги
Елена Чернышова
МВД розыск Владимир Зеленский Петр Порошенко
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