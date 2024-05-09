Александр Кокорин продлил контракт с кипрским клубом
Российский нападающий Александр Кокорин проведет следующий сезон в кипрском «Арисе», сообщила пресс-служба клуба.
Кокорину 33 года, он отыграл последние два сезона в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины», с которой у него заканчивается контракт в июне.
По итогам прошлого сезона, в котором «Арис» впервые стал чемпионом, Кокорин был признан лучшим футболистом и самым ценным игроком.
Россиянин также стал автором первого в истории гола «Ариса» в групповой стадии Лиги Европы.
В этом сезоне Кокорин забил восемь мячей за «Арис».
Клуб из Лимасола за тур до конца чемпионата уступает шесть очков «Омонии», которая занимает третье место, дающее путевку в еврокубки.
Лидерами турнира являются АПОЭЛ и АЕК (Ларнака), у которых по 72 очка, последнюю встречу в сезоне они проведут между собой.
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