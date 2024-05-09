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Политика ,  
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В Штутгарте двух депутатов от немецкой АдГ избили женщины

Двух депутатов от немецкой АдГ избили женщины у парламента в Штутгарте
Мигель Клаус
Мигель Клаус (Фото: miguel-klauß.de)

Два депутата земельного парламента Баден-Вюртемберга от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подверглись нападению в Штутгарте. Об этом сообщает Welt.

На заместителя лидера партии Мигеля Клауса и секретаря АдГ по политике безопасности Ханса-Юргена Госнера напали перед праздничным мероприятием по случаю 75-летия принятия Основного закона. Депутаты получили легкие травмы, медицинская помощь им не потребовалась.

Политики утверждают, что на них напали левые экстремисты: пять-шесть активистов, в основном женщины, зашли на трибуну перед парламентом в Штутгарте и развернули баннер с лозунгом «Нет мира для правых агитаторов, АдГ и их сторонников». Они также скандировали: «Весь Штутгарт ненавидит АдГ».

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По словам Клауса, его ударили по голове, а Госнер заявил, что «молодая женщина» нанесла ему удар по шее. По подозрению в нападении задержали двух женщин в возрасте 19 и 23 лет. Полиция проводит расследование.

В 2023 году правительство Германии зафиксировало 2790 нападений на представителей и структуры парламентских партий. Чаще всего целью таких атак были представители партии «Союз-90/Зеленые», входящей в правящую коалицию, — 1219 случаев из 2790. 478 атак были направлены против представителей АдГ, еще 420 — против сторонников СДПГ.

385 из 1219 нападений на представителей «Союза-90/Зеленые», согласно отчету правительства, совершили правые радикалы. При этом ответственность за большинство атак на политиков АдГ следственные органы возлагают на «лево-мотивированный спектр». Как отмечает Die Zeit, до 2023 года представители АдГ были основными жертвами политических нападений.

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Теги
Германия депутат Альтернатива для Германии политики нападение
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