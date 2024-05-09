На Украине 64-летней женщине дали пять лет тюрьмы за посты в «Одноклассниках»

На Украине пенсионерке дали пять лет тюрьмы за посты в «Одноклассниках»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Закарпатской области Украины суд приговорил 64-летнюю жительницу села Бедевля Тячевского района к пяти годам лишения свободы за посты в «Одноклассниках». Об этом сообщает «Голос Карпат».

По данным издания, в суде прокурор заявил, что пенсионерка оправдывала в интернете действия российских войск на Украине, распространяла дезинформацию о ходе военных действий и призывала к поддержке России. Женщина свою вину не признала, настаивая, что ее высказывания были вырваны из контекста.

Суд решил, что публикации пенсионерки наносили ущерб интересам Украины. Ее признали виновной по статье 436 Уголовного кодекса («Оправдание агрессии Российской Федерации против Украины»).

В сентябре 2023 года суд в Черниговской области Украины приговорил женщину к пяти годам лишения свободы за лайки в «Одноклассниках», пишет «Украинская правда». Согласно материалам суда, женщина лайкала в соцсети сообщения, после чего они автоматически отображались в ленте новостей ее 178 друзей, и таким образом распространила три публикации с поддержкой российских военных.

Женщина признала вину. Она заявила, что «действовала под влиянием политических шоу» и не понимала, что совершает преступление.