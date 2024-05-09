Рахмон на встрече с Путиным назвал вопрос мигрантов «очень щепетильным»

Президент Таджикистана также выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. МИД республики рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию после массовых отказов во въезде

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав его «очень щепетильным».

Он также заявил, что республика выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете более 30 лет нашу позицию. Наша позиция такова: мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности и не имеет религии», — сказал Рахмон.

По его словам, с терроризмом нужно бороться сообща «везде и всюду». Спецслужбы двух стран все прошлые годы работали хорошо, но, «к сожалению, случилась трагедия» в «Крокус Сити Холле», отметил президент.

Рахмон назвал случившееся «абсолютно неприемлемым» и наносящим «серьезный урон имиджу, истории, культуре, традициям» страны.

Россия для Таджикистана является «стратегическим партнером и союзником», несмотря на то что «недруги хотели бы поссорить» государства, заключил глава республики.

Путин в свою очередь заявил, что российские и таджикские спецслужбы «активно работают для купирования общих угроз», в том числе терроризма. «Работа эта налажена, коллеги в тесном контакте находятся друг с другом. Мы с Вами поддерживаем эту работу и будем это делать дальше», — сказал он. Путин поблагодарил Рахмона «за слова соболезнования» после теракта в «Крокус Сити Холле», которые тот выразил одним из первых.

После нападения на концертный зал, по делу о котором проходят граждане Таджикистана, замминистра труда республики Шахноза Нодири сообщила об оттоке трудовых мигрантов из России из-за случаев притеснения «на бытовом уровне». Глава МИД Сироджиддин Мухриддин заявил о «непродуманной информационной кампании против таджиков» после теракта в «Крокусе», из-за которой «формируется отрицательное отношение к таджикам и гражданам Таджикистана».

Позднее Душанбе рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию после массовых отказов во въезде. Российскому послу Семену Григорьеву была вручена нота протеста. Глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с таджикским коллегой объяснил тщательные проверки иностранцев на границе временной мерой, принятой после теракта.