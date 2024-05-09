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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Рахмон на встрече с Путиным назвал вопрос мигрантов «очень щепетильным»

Рахмон на встрече с Путиным назвал вопрос трудовых мигрантов очень щепетильным
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Президент Таджикистана также выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. МИД республики рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию после массовых отказов во въезде

Рахмон на встрече с Путиным назвал вопрос мигрантов «очень щепетильным»
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав его «очень щепетильным».

Он также заявил, что республика выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете более 30 лет нашу позицию. Наша позиция такова: мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности и не имеет религии», — сказал Рахмон.

По его словам, с терроризмом нужно бороться сообща «везде и всюду». Спецслужбы двух стран все прошлые годы работали хорошо, но, «к сожалению, случилась трагедия» в «Крокус Сити Холле», отметил президент.

Рахмон назвал случившееся «абсолютно неприемлемым» и наносящим «серьезный урон имиджу, истории, культуре, традициям» страны.

Россия для Таджикистана является «стратегическим партнером и союзником», несмотря на то что «недруги хотели бы поссорить» государства, заключил глава республики.

Путин в свою очередь заявил, что российские и таджикские спецслужбы «активно работают для купирования общих угроз», в том числе терроризма. «Работа эта налажена, коллеги в тесном контакте находятся друг с другом. Мы с Вами поддерживаем эту работу и будем это делать дальше», — сказал он. Путин поблагодарил Рахмона «за слова соболезнования» после теракта в «Крокус Сити Холле», которые тот выразил одним из первых.

Лавров объяснил таджикскому министру проверки на границе
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Сироджиддин Мухриддин

После нападения на концертный зал, по делу о котором проходят граждане Таджикистана, замминистра труда республики Шахноза Нодири сообщила об оттоке трудовых мигрантов из России из-за случаев притеснения «на бытовом уровне». Глава МИД Сироджиддин Мухриддин заявил о «непродуманной информационной кампании против таджиков» после теракта в «Крокусе», из-за которой «формируется отрицательное отношение к таджикам и гражданам Таджикистана».

Позднее Душанбе рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию после массовых отказов во въезде. Российскому послу Семену Григорьеву была вручена нота протеста. Глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с таджикским коллегой объяснил тщательные проверки иностранцев на границе временной мерой, принятой после теракта.

Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвались в «Крокус Сити Холл», где должно было состояться выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Нападавшие также подожгли здание, начался пожар, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

По делу о теракте уже арестовали более десяти человек, включая четырех предполагаемых исполнителей — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Президент Владимир Путин говорил, что к теракту причастны «радикальные исламисты», но он выгоден тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Об «украинском следе» заявляли директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и министр обороны Сергей Шойгу. Киев заявлял о непричастности к теракту в «Крокусе».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Эмомали Рахмон Владимир Путин трудовые мигранты терроризм
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