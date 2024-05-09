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Ученые оценили связь майских снегопадов с глобальным потеплением

В РАН оценили связь майских снегопадов с глобальным потеплением
Глобальное потепление в отдельных районах планеты может приводить к более частым похолоданиям: оно влияет на рост числа аномалий, которые могут включать засухи, наводнения и снег весной
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Майский снег в Москве. Фотографии
Фотогалерея 

Майский снегопад в определенной мере связан со сдвигом климата в результате глобального потепления, поскольку во время этого процесса начинаются постоянные аномальные явления. Об этом РБК сообщила Мария Ананичева, ведущий научный сотрудник Института географии РАН. По ее словам, следует разделять климат и погоду, поскольку это совершенно разные временные срезы.

«Климат — это довольно длительное соединение погоды за 30-летний период. И в течение уже 30 лет и даже больше, по крайней мере в Евразии, глобально идет изменение климата в сторону потепления. Это никто не отменяет. Это фон, который все время идет. А вот то, что происходит сейчас, конечно, тоже с этим связано, потому что при таком сдвиге климата в определенную сторону начинаются постоянные явления аномального порядка», — объясняет она.

Аномальные погодные явления могут включать засухи, наводнения и снег весной, полагает Ананичева. «Глобальное потепление идет и влияет прежде всего на частоту аномальных погодных явлений», — подчеркивает она.

По ее словам, после весеннего равноденствия (время, когда день и ночь равны по продолжительности) погода также более неустойчива — происходит смена более контрастных воздушных масс, прогретых на юге и все еще достаточно холодных на севере.

«Летом будет другая аномалия, будут идти блокирующие антициклоны с юга на север, и у нас будет жара», — прогнозирует Ананичева.

Синоптики объяснили, что происходит с погодой в России
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Текущее похолодание и снег, аномально низкие температуры связаны с «процессом синоптического масштаба», отмечает Дарья Гущина, профессор РАН и кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук.

По ее словам, сформировался мощный циклон над европейской частью России, который сейчас смещается на восток, уже на Урал. «В соответствии с барическим законом ветра, в западной части этого циклона происходит перенос ветра с севера, мы наблюдаем вторжение очень холодного арктического воздуха», — объяснила Гущина. В свою очередь, снег не успевает растаять по пути до земли из-за отрицательных температур в более высоких слоях атмосферы.

«Если мы посмотрим на среднюю температуру на протяжении последних 40–50 лет, то увидим, что средняя температура повышается, при этом глобальное потепление имеет сильные региональные различия: Арктика, например, теплеет очень быстро на масштабах года и больше. В тропиках потепления не отмечается. Поэтому все-таки не надо сопоставлять процессы настолько разного временного масштаба и говорить, что если у нас в 2024 году в течение десяти дней в мае на европейской территории России наблюдалась холодная погода, то из этого надо делать вывод, что у нас глобальное похолодание. Глобальное потепление на масштабах планеты в отдельных районах может приводить к более частым похолоданиям», — отмечает ученая.

При процессе глобального потепления часто происходит заброс более теплого воздуха в Арктику, особенно в зимние месяцы. В этом случае может оказаться, что температура на севере, над Баренцевым морем выше, чем над континентом. «А значит, и градиент давления становится другой, и вместо западного переноса мы имеем перенос восточный. И если у нас не западный перенос, несущий более теплый воздух с Атлантики, а восточный, несущий более холодный воздух в Европу, получается, что вот такой процесс потепления обеспечивает в определенных районах обратный процесс похолодания», — пояснила Гущина.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что погода, которая прогнозируется в начале мая, характерна для начала апреля. 3 мая Гидрометцентр объявил в регионах Центральной России оранжевое предупреждение о погодной опасности из-за заморозков.

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Теги
Георгий Смирнов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
изменение климата глобальное потепление погода в Москве
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