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Третья российская топ-теннисистка вылетела на старте турнира в Риме

Александрова разгромно уступила белоруске Соснович на турнире WTA в Риме
Екатерина Александрова взяла только гейм у белоруски Соснович и вылетела на старте четвертого турнира подряд
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Al Bello / Getty Images)

Третья ракетка России Екатерина Александрова проиграла в стартовом матче на турнире WTA-1000 в Риме с призовым фондом почти €4,8 млн.

Россиянка имела 14-й номер посева и начала выступление со второго круга, где уступила белоруске Александре Соснович (113-я в рейтинге) со счетом 0:6, 1:6.

Александрова не выиграла ни одного матча уже на четвертом турнире подряд.

Ранее в Риме в первом же матче проиграли Людмила Самсонова (17) и Вероника Кудерметова (25).

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В другом матче россиянка Анастасия Потапова победила китаянку Ван Сиюй (6:1, 7:5) и вышла во второй круг, где встретится с латвийкой Еленой Остапенко (10).

Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина (Казахстан).

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Екатерина Александрова WTA Анастасия Потапова
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