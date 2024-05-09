Третья российская топ-теннисистка вылетела на старте турнира в Риме
Третья ракетка России Екатерина Александрова проиграла в стартовом матче на турнире WTA-1000 в Риме с призовым фондом почти €4,8 млн.
Россиянка имела 14-й номер посева и начала выступление со второго круга, где уступила белоруске Александре Соснович (113-я в рейтинге) со счетом 0:6, 1:6.
Александрова не выиграла ни одного матча уже на четвертом турнире подряд.
Ранее в Риме в первом же матче проиграли Людмила Самсонова (17) и Вероника Кудерметова (25).
В другом матче россиянка Анастасия Потапова победила китаянку Ван Сиюй (6:1, 7:5) и вышла во второй круг, где встретится с латвийкой Еленой Остапенко (10).
Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина (Казахстан).
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