Под колесами экономии

За последние пять лет стоимость эксплуатации личного автомобиля в России увеличилась примерно на 40%, рассказал РБК руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Стоимость эксплуатации автомобиля складывается из нескольких составляющих: топливо, страховка, текущий ремонт, техобслуживание, налоги. По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрия Ярыгина, основная часть годовых трат (43%) приходится на заправку. «Как показывает статистика, рост средней стоимости владения автомобиля пропорционален росту цен на топливо, так как это основная статья расходов для автовладельцев», — уточняет аналитик.
За последние пять лет цена за литр бензина АИ-95 в среднем по России увеличилась на 12,2 руб. (с 28,30 руб. в начале 2012 года до 40,25 руб. в августе 2017 года). Цены на дизельное топливо за этот период подскочили на 10 руб. (с 27,69 руб. за литр в 2012 году до 37,69 руб. за литр в 2017-м).
Страховка и техобслуживание тоже дорожают. «Около 33% от стоимости обслуживания машины приходится на каско, 10% — на техосмотр, 5–6% — ОСАГО, еще 2,5% составляют налоги. Остальное — текущий ремонт, замена шин, мойка», — рассказывает Ярыгин. В итоге на содержание автомобиля среднего класса в месяц уходит 14–16 тыс. руб. Если учесть остаточную стоимость (то есть то, сколько машина теряет в цене за три года с момента покупки), то в месяц владелец тратит 15–18 тыс. руб. «С каждым годом сумма затрат увеличивается в среднем на 5–10% в зависимости от модели», — говорит Дмитрий Ярыгин.
Рост расходов связан как с динамикой потребительской инфляции, так и с ростом курса доллара — эти факторы увеличивают стоимость ремонтных работ. С 1 января 2012 года накопленная инфляция в России составила 42,7%, а доллар укрепился к рублю на 67,5%, с 30,31 до 59,77 руб. Несмотря на то что производство самых популярных моделей локализовано в России, 50% комплектующих все равно поставляется из-за границы, поэтому автомастерским приходится повышать цены из курсовых переоценок, уточняет Канаев. Также на стоимость эксплуатации влияет массовое введение платных парковок в России, добавляет эксперт. Например, в Москве тариф на платную парковку составляет 40–200 руб. в зависимости от зоны, в Санкт-Петербурге — 60 руб.
Вопреки росту затрат
Несмотря на растущую финансовую нагрузку на автовладельца, продажи автомобилей в России идут вверх. По данным Ассоциации европейского бизнеса, рост российского рынка, выраженный двузначными числами, продолжается третий месяц подряд. Так, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2017 года выросли на 18,6% в сравнении с предыдущим месяцем.
Владение собственной машиной постепенно становится неотъемлемой частью менталитета, уверен директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин: «Сегодня уже никто не поедет в супермаркет закупаться на неделю на трамвае. К тому же популярностью пользуются автомобильные поездки выходного дня всей семьей».
Поэтому на фоне растущих затрат на содержание автомобиля люди не готовы отказаться от личного транспорта. По словам Дмитрия Ярыгина, каждый второй автовладелец пытается сократить издержки на эксплуатацию, ремонт и обслуживание машины. «Многие выбирают мойки самообслуживания, что позволяет сэкономить на услуге до 50%. Также водители отказываются чинить автомобиль у дилеров: 16% владельцев новых машин признаются, что пользуются услугами неофициальных сервисов», — говорит эксперт.
Делая раз в год техническое обслуживание в неофициальном сервисе, можно сэкономить 5–7 тыс. руб., говорит декан кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов. «Но отказываясь от обслуживания у официального дилера, владелец нового автомобиля теряет гарантию производителя», — говорит он.
Помимо экономии на обслуживании, россияне выбирают альтернативные обычному автомобилю способы передвижения — электрокары и каршеринг, отмечают опрошенные эксперты. РБК провел эксперимент и сравнил затраты на каждый из трех способов передвижения. Корреспондент выбрал самые популярные автомобили среднего класса (это модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, средняя стоимость которых начинается от 630 тыс. руб.) и сравнил, в какую сумму обойдется эксплуатация транспортного средства одного и того же класса в сегментах каршеринга и электрокаров.
Бензин или электричество
Альтернативой обычным бензиновым автомобилям могли бы стать электрокары. «Зарядить электрокар в десять раз дешевле, чем заправить топливом обычный автомобиль», — говорит Сергей Канаев. Это подтверждает и управляющий партнер компании Moscow Tesla Club Игорь Антаров, отмечая, что на 500 км пробега тратится 100 кВт·ч. С июля 2017 года тарифы на электричество по стране варьируются от 0,97 до 7,9 руб. за 1 кВт·ч. То есть максимум, который может заплатить владелец электрокара за 500 км пути, — 750 руб. Расход топлива автомобиля гольф-класса в условиях города составляет 8,5 л на 100 км. Если учесть, что розничная цена на бензин в среднем по России составляет 40,34 руб., то за 500 км водитель заплатит 1714 руб. Электрозаправки в основном бесплатные. Но если владелец хочет заряжать свой автомобиль дома, ему придется потратиться на установку трехфазной розетки (цена тут зависит от сложности работы и аппетитов электрика и колеблется от 3 тыс. до 10 тыс. руб.) или установить домашнюю станцию подзарядки. Девайс стоит 120 тыс. руб. Правда, как заряжать из персональной розетки машину человеку, который живет на высоком этаже, — большой вопрос.
Также, по словам Антарова, для владельцев электрокаров в Московской и Калужской областях и Санкт-Петербурге существуют налоговые преференции (не платят транспортный налог) и парковочные льготы (не нужно платить за парковку в Москве). Завышенный ценник, по мнению Сергея Канаева, отталкивает бюджетных покупателей. При дальнейшей эксплуатации электромобиль дешевле своего бензинового собрата, уверен Игорь Антаров. «Ремонт высоконагруженных деталей, которые в бензиновом автомобиле работают под нагрузкой больших температур, в электрокаре не требуется. Там нет ремня ГРМ, не нужно менять масло, воздушные фильтры, диагностировать коробку передач. Тормозные колодки практически не изнашиваются, так как автомобиль активно тормозит двигателем», — говорит он.
Согласно мониторингу цен, проведенному РБК, замена каждой из этих деталей в сервисе обойдется в среднем в 1,5–4 тыс. руб. При этом многие автомобилисты меняют подобные расходные детали (цена которых, как правило, не превышает 1 тыс. руб.) самостоятельно. Но Лев Зиманов отмечает, что обслуживание дешевле до тех пор, пока машине не потребуется замена батареи (а в случае с такими малыми электрокарами, как Nissan Leaf или Renault Twizy, это произойдет лет через пять). «Сам питательный элемент стоит для этих моделей в районе $5500 (почти 300 тыс. руб.). Работа по замене обойдется еще в 5–10 тыс. руб. в зависимости от автосервиса», — поясняет декан МАДИ.
Главный минус, который отпугивает потенциальных покупателей, это цена электромобилей, уверен Сергей Канаев. Единственный официально продаваемый в России Renault Twizy, по данным автодилеров, стоит от 799 тыс. руб. Согласно статистике по данным Автостата, спросом у россиян пользуются автомобили, чей ценник начинается от 600–630 тыс. руб., а также отечественная Lada Granta, которая стоит от 329 900 руб.
Разделить траты
Еще одна тенденция последних лет — кооперированное использование автотранспорта, когда одной машиной на условиях почасовой аренды пользуются разные люди. «Как только людям становится сложно, неудобно и дорого использовать личный транспорт, возникает спрос на услуги каршеринга. Для городских администраций подобный сервис — возможность естественным образом сократить «автомобильное поголовье», поэтому местные власти создают такие льготные условия для каршеринга, как бесплатная парковка», — объясняет Михаил Блинкин.
Сервисы каршеринга (пока они работают только в Москве и Санкт-Петербурге) предлагают клиентам несколько тарифных планов, которые зависят от класса машины. У большинства базовый тариф составляет 8 руб. за минуту. В эту сумму входят бесплатная заправка, мойка, парковка и страховка с франшизой.
«В среднем поездка длится 30–40 минут. Продолжительность маршрута — 10–15 км», — уточняет генеральный директор каршеринг-сервиса «Делимобиль» Станислав Грошев.
Получается, что за одну поездку водитель тратит от 240 до 320 руб. Насколько выгоден подобный сервис, зависит от частоты использования автомобиля. Опрошенные РБК эксперты сходятся в том, что каршеринг — это сервис для коротких не ежедневных городских поездок. «Он выгоден жителям мегаполисов, — уверен Дмитрий Ярыгин. — В таких городах ежедневный пробег относительно небольшой, и собственный автомобиль не только неудобен, но и относительно дорог. Но если говорить о регионах, то там, где люди преодолевают большие расстояния и тратят на это много времени, то пользоваться арендованным автомобилем невыгодно».
За простой в пробках также придется платить, но, по словам Михаила Блинкина, чем больше людей будут пользоваться каршерингом, чем быстрее будет сокращаться количество «железа» на дорогах, тем меньше горожане будут стоять в пробках.
Если учесть, что в среднем водитель проводит за рулем по три часа в день, то за 22 рабочих дня в месяц он потратит 31 680 руб. Это в два раза превышает сумму, в которую обходится месячное содержание собственного автомобиля.
Помимо базового тарифа, при использовании каршеринга могут возникать и дополнительные траты. Если человек попадает на арендованном автомобиле в ДТП по собственной вине, то ему придется заплатить компании компенсацию. Например, побитый бампер обойдется в 10 тыс. руб. «Если человек ездит по базовому тарифу (8 руб. за минуту), то франшиза в случае ДТП составляет до 150 тыс. руб. Если же клиент ездит по тарифу «Все включено» (11 руб. за минуту), то его ответственность ограничивается 10 тыс. руб.», — объясняет Станислав Грошев.
Аналогичная система работает и в других сервисах. Как рассказали в пресс-службе сервиса Belkacar, при ущербе до 100 тыс. руб. клиенту придется заплатить максимум 30 тыс. руб. Если ущерб превышает 100 тыс. руб., то он платит 30 тыс. руб. плюс 15% от суммы ущерба.
Однако если вы не виноваты и не пострадали при аварии, то, оформив все необходимые документы, можете прекратить аренду, оставив автомобиль на месте ДТП, и забронировать новую машину и продолжить путь, уточняет Станислав Грошев.
Есть еще система штрафов для недобросовестных клиентов, которые портят обивку салона или оставляют в нем мусор. Оштрафовать могут также и за то, что машина была оставлена на закрытой территории, куда не может попасть следующий клиент. Придется платить и клиенту, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Если представители каршеринга узнают об этом, например, когда человека остановят сотрудники ГИБДД, то по регламенту сервиса Belkacar пользователь должен заплатить 50 тыс. руб. И это без учета тех санкций, которые предусмотрены ПДД. Штрафы, пришедшие с камер видеофиксации или выписанные сотрудниками ГИБДД, арендатор оплачивает самостоятельно. «Если к нам приходит штраф, мы смотрим, кто арендовал машину в это время, и переадресовываем этот штраф пользователю», — поясняет Станислав Грошев.
Учитывая двукратную разницу в затратах автомобилиста на личный автомобиль и каршеринг, выходит, что первый вариант предпочтителен для длительных поездок по городу и путешествий за город, а второй — для быстрых «перебежек». По словам Михаила Блинкина, многие люди начинают комбинировать разные способы передвижения, что, как он считает, является наиболее рациональным подходом.
«Раньше мы считали, что, если человек проезжает менее 10 тыс. км в год, то выгодно пользоваться каршерингом. Сейчас мы видим тенденцию к мультимодальности. Автомобилисты пользуются каршерингом от случая к случаю, комбинируя его со всеми другими видами транспорта, например для поездок в аэропорт», — соглашаются в пресс-службе Belkacar. Что касается электрокаров, то пока этот способ передвижения остается для большинства слишком дорогим, сходятся во мнении опрошенные эксперты.