Под колесами экономии

Как не разориться на личном автомобиле

По оценкам экспертов, стоимость обслуживания собственной машины за пять лет выросла на 40%. РБК выяснил, можно ли оптимизировать расходы и какие еще способы передвижения могут выбрать автомобилисты, чтобы сэкономить

Фото: Тим Яржомбек для РБК

За последние пять лет стоимость эксплуатации личного автомобиля в России увеличилась примерно на 40%, рассказал РБК руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Стоимость эксплуатации автомобиля складывается из нескольких составляющих: топливо, страховка, текущий ремонт, техобслуживание, налоги. По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрия Ярыгина, основная часть годовых трат (43%) приходится на заправку. «Как показывает статистика, рост средней стоимости владения автомобиля пропорционален росту цен на топливо, так как это основная статья расходов для автовладельцев», — уточняет аналитик.

За последние пять лет цена за литр бензина АИ-95 в среднем по России увеличилась на 12,2 руб. (с 28,30 руб. в начале 2012 года до 40,25 руб. в августе 2017 года). Цены на дизельное топливо за этот период подскочили на 10 руб. (с 27,69 руб. за литр в 2012 году до 37,69 руб. за литр в 2017-м).

Страховка и техобслуживание тоже дорожают. «Около 33% от стоимости обслуживания машины приходится на каско, 10% — на техосмотр, 5–6% — ОСАГО, еще 2,5% составляют налоги. Остальное — текущий ремонт, замена шин, мойка», — рассказывает Ярыгин. В итоге на содержание автомобиля среднего класса в месяц уходит 14–16 тыс. руб. Если учесть остаточную стоимость (то есть то, сколько машина теряет в цене за три года с момента покупки), то в месяц владелец тратит 15–18 тыс. руб. «С каждым годом сумма затрат увеличивается в среднем на 5–10% в зависимости от модели», — говорит Дмитрий Ярыгин.

Рост расходов связан как с динамикой потребительской инфляции, так и с ростом курса доллара — эти факторы увеличивают стоимость ремонтных работ. С 1 января 2012 года накопленная инфляция в России составила 42,7%, а доллар укрепился к рублю на 67,5%, с 30,31 до 59,77 руб. Несмотря на то что производство самых популярных моделей локализовано в России, 50% комплектующих все равно поставляется из-за границы, поэтому автомастерским приходится повышать цены из курсовых переоценок, уточняет Канаев. Также на стоимость эксплуатации влияет массовое введение платных парковок в России, ​добавляет эксперт. Например, в Москве тариф на платную парковку составляет 40–200 руб. в зависимости от зоны, в Санкт-Петербурге — 60 руб.