Пенсионный минимум

ПФР обнародовал статистику переходов в НПФ

В июле по сравнению с июнем россияне подали в 16 раз меньше заявок о смене пенсионных фондов. Активность резко охладил отказ Пенсионного фонда принимать заявления через самый популярный канал — удостоверяющие центры

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Участники накопительной пенсионной системы подали в июле минимальное число заявлений о переходе в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) — всего 113 тыс., сообщили РБК в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). Совокупный объем заявлений (с учетом заявлений из НПФ и ПФР) в рамках переходной кампании в июле составил 120 тыс.

Эти темпы существенно ниже июньских: число заявлений в первый месяц лета составило почти 2 млн, из которых 1,1 млн приходилось на клиентов ПФР, желающих перейти в НПФ, и 860 тыс. — на желающих перейти из одного НПФ в другой.

Такое снижение вызвано приостановкой приема заявлений, поступивших через удостоверяющие центры, указывает генеральный директор ООО «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. 29 июня этого года ПФР заявил, что он приостанавливает прием заявлений от граждан, поданных через центры, которые генерируют электронную подпись. Этот канал был самым популярным среди участников накопительной системы. По данным на 1 декабря 2016 года, им воспользовались более 90% граждан, или 6,6 млн человек.

Объяснения причин в заявлении ПФР тогда не было, однако вскоре их раскрыла Счетная палата. Аудитор в конце июня опубликовал релиз по итогам проверки процедуры смены страховщика на пенсионном рынке, в котором указал на схемы по фальсификации заявлений граждан при переводе их накоплений из одной организации в другую. Ведомство указало, что риски таких фальсификаций сосредоточены в работе удостоверяющих центров.

Счетная палата тогда установила, что в ПФР от удостоверяющих центров поступало большое число заявлений от одного и того же гражданина в один день. Одно содержало заявление о смене пенсионного фонда, а второе — еще об одном переходе, обратном, — в НПФ, откуда клиент намеревался уйти на момент подачи первого заявления. Также в ПФР поступали дублирующие письма. Согласно действующему законодательству, при наличии нескольких заявлений от одного гражданина ПФР отказывает в переходе. Через день после пресс-релиза ПФР приостановил прием таких заявлений.

Приостановка приема заявлений от удостоверяющих центров была вызвана конфликтом на пенсионном рынке по итогам переходной кампании 2016 года, когда ПФР не удовлетворил практически половину поданных заявлений. Из 12 млн граждан, желавших сменить страховщика, одобрение получили только 6,5 млн. Как сообщал ПФР, наиболее частая причина отказа — это второе заявление с более поздней датой (56%). Параллельно число жалоб в ЦБ выросло в 2017 году в два раза по сравнению с 2015 годом — до 5125.

В начале июня ЦБ написал письмо в Генпрокуратуру, попросив разъяснить, какому виду наказания подлежат неправомерные действия в ходе кампании — уголовному или административному, писала газета «Ведомости». РБК ожидает ответа ЦБ о том, последовали ли разъяснения от надзорного ведомства.

Влияние на результаты года

ПФР запустил в 2014 году пилотный проект по приему заявлений от участников накопительной системы о переходе из одного фонда в другой в электронной форме. После этого переходы стали осуществляться в том числе через агентов, сотрудничающих с удостоверяющими центрами.

«Пока что агенты не адаптировались к новым условиям, но я думаю, уже по итогам августа число заявлений составит несколько сот тысяч», — говорит Сергей Околеснов. В 2014 году пенсионный рынок жил без такого инструмента, как электронная подпись, и это не помешало фондам привлекать клиентов, напоминает он.

Однако если ПФР не вернут к работе удостоверяющие центры, то итоги переходной кампании в 2017 году в части объема поданных заявлений будут на 60–65% меньше, чем планировали НПФ в своих бизнес-планах, оценил эксперт. «Также минус 20% даст решение некоторых НПФ платить агентам за привлечение клиентов из других НПФ всего 1 руб. Тяжелее всего придется тем пенсионным фондам, бизнес-модель которых ориентировалась на рост (например, НПФ Сбербанка), менее болезненно переживут изменения фонды, ориентированные на удержание клиентов, так как исключение удостоверяющих центров приведет к резкому снижению перетоков», — говорит Околеснов.

Сейчас осталось три способа подать заявление о переходе — лично в отделении ПФР, через единый портал госуслуг или по почте, говорится на сайте ПФР. В последнем случае нужно, чтобы подлинность заявления заверил нотариус.

Традиционно основной объем заявлений приходится на конец года — именно в этот период активизируются агенты, привлекая к подаче заявлений около половины клиентов от всего объема переходной кампании, напоминает руководитель аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис​. «Изменение правил, конечно же, скажется на итогах переходной кампании, но мы должны понимать, что за первые три квартала прошлого года было подано заявлений почти в полтора раза меньше, чем за январь—июль текущего», — говорит Биезбардис.

Финальные результаты зависят от того, будут ли фонды искать новые способы привлечения клиентов в первую очередь из ПФР, считает Биезбардис. «Хотя уже сейчас понятно, что количество граждан, сменивших один НПФ на другой, продолжит сокращаться. Так в 2016 году таких было 1,7 млн человек против 3,1 млн в 2015-м», — приводит цифры Биезбардис.

«В теории можно предположить, что отказ приема заявлений от удостоверяющих центров значительно снизит число жалоб от граждан, так как именно удостоверяющие центры были названы Счетной палатой источниками некорректных заявлений», — считает Околеснов.

«Жалобы по итогам переходной кампании были всегда, в том числе и до появления удостоверяющих центров. Уж очень большой поток клиентов у НПФ — фонды привлекли уже 35 млн человек, — говорит Евгений Биезбардис. — Снижение количества новых заявлений естественным образом снизит долю спорных случаев, но это лишь временно. Все равно законодателю надо принимать рабочий формат смены страховщика, при котором жалобы будут редчайшим случаем».

Как идет проверка удостоверяющих центров?

Когда ПФР заявил о приостановке приема заявлений от удостоверяющих центров, он в своем пресс-релизе указал, что данное ограничение продлится «как минимум до получения и рассмотрения результатов проверки удостоверяющих центров соответствующими государственными органами».

Еще до этого решения, 2 июня, НАПФ направил в Минтруд и ПФР письмо с просьбой провести проверку удостоверяющих центров при рассмотрении жалоб граждан, не получивших удовлетворения от ПФР по итогам переходов в 2016 году. В ответе на письмо Минтруд и ПФР заявили, что у них нет полномочий проверять удостоверяющие центры (письма есть в распоряжении РБК).

Орган, который занимается аккредитаций УЦ, — Минкомсвязь. В ответ на вопрос РБК о том, ведутся ли проверки в удостоверяющих центрах, пресс-служба министерства ответила, что «работу по проверкам, приостановке или лишению аккредитации министерство проводит постоянно и соответствующие списки размещаются на сайте».

Однако пока число аккредитованных центров не сокращается. По данным на 14 августа 2017 года, Минкомсвязь аккредитовала 456 центров. В июне министерством было аккредитовано 454 центра, писал РБК со ссылкой на предыдущие актуальные данные Минкомсвязи.

Также на сайте Минкомсвязи указан список удостоверяющих центров, аккредитация которых приостановлена или же досрочно прекращена. Все в этих списках три удостоверяющих центра — отделение ПФР по Приморскому краю, «Группа Ренессанс Страхование» и «Первый специализированный депозитарий». Причем всего одно решение было принято в 2017 году — в отношении «Первого специализированного депозитария», все остальные ранее 2017 года.