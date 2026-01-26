Telegraph предложила британцам гнать самогон, чтобы выжить при Стармере

Фото: Scott Olson / Getty Images

Чтобы выжить при лейбористском правительстве Кира Стармера, британцам стоит обратиться к опыту Советского Союза, в частности начать готовить домашний самогон. Такие советы опубликовала газета The Telegraph.

«Во-первых, нам нужен самогон, домашний алкоголь», — сказано в статье.

Газета отмечает, что из-за растущих цен и ставок налога на предпринимательскую деятельность, а также новых законов о вождении в нетрезвом виде в Британии исчезнет практика выпивать в пабах. Тогда гражданам придется самим изготавливать алкоголь.

Кроме того, в публикации предрекли возникновение самиздата в стране. Как пишет газета, «неверное мышление» стало уголовно наказуемым в Великобритании, поэтому «можно представить себе будущее», в котором «опасные» материалы будут передаваться по зашифрованным каналам, в частности на USB-накопителях.

В статье также допустили, что в Британии могут появиться аналоги советских столовых. «Столовая — советский кафетерий с дымящимися подносами с загадочным мясом и безропотными, но веселыми очередями — еще может найти свой британский аналог», — пишет The Telegraph.

Наконец, газета считает, что британцы сохранят «мат», который в материале описали как «мрачный, непристойный юмор, который делает жизнь сносной». The Telegraph утверждает, что в скором времени граждане страны будут шепотом рассказывать анекдоты о режиме.

В сентябре 2025 года телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса Ipsos сообщил, что действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным главой правительства страны в истории: его работу на посту одобрили лишь 13% британцев, а недовольны его деятельностью 79% опрошенных.

В ноябре Би-би-си сообщила, что однопартийцы Стармера по Лейбористской партии могут попытаться сместить его с поста лидера. Агентство писало, что это может случиться после того, как министр финансов Рейчел Ривз представит в палате общин бюджетное послание, на котором она объявит о непопулярной среди избирателей мере — повышении налогов для борьбы с дефицитом бюджета. Ривз выступила с посланием 26 ноября 2025 года.