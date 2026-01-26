 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Telegraph предложила британцам гнать самогон, чтобы выжить при Стармере

The Telegraph предложила британцам готовить самогон, чтобы выжить при Стармере
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Чтобы выжить при лейбористском правительстве Кира Стармера, британцам стоит обратиться к опыту Советского Союза, в частности начать готовить домашний самогон. Такие советы опубликовала газета The Telegraph.

«Во-первых, нам нужен самогон, домашний алкоголь», — сказано в статье.

Газета отмечает, что из-за растущих цен и ставок налога на предпринимательскую деятельность, а также новых законов о вождении в нетрезвом виде в Британии исчезнет практика выпивать в пабах. Тогда гражданам придется самим изготавливать алкоголь.

Стармер пригрозил взять чат-бот Grok под контроль из-за «раздевающего» ИИ
Технологии и медиа
Кир Стармер

Кроме того, в публикации предрекли возникновение самиздата в стране. Как пишет газета, «неверное мышление» стало уголовно наказуемым в Великобритании, поэтому «можно представить себе будущее», в котором «опасные» материалы будут передаваться по зашифрованным каналам, в частности на USB-накопителях.

В статье также допустили, что в Британии могут появиться аналоги советских столовых. «Столовая — советский кафетерий с дымящимися подносами с загадочным мясом и безропотными, но веселыми очередями — еще может найти свой британский аналог», — пишет The Telegraph.

Наконец, газета считает, что британцы сохранят «мат», который в материале описали как «мрачный, непристойный юмор, который делает жизнь сносной». The Telegraph утверждает, что в скором времени граждане страны будут шепотом рассказывать анекдоты о режиме.

Telegraph узнал, кто готовит заговор против премьера Британии
Политика
Анджела Рэйнер и Кир Стармер

В сентябре 2025 года телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса Ipsos сообщил, что действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным главой правительства страны в истории: его работу на посту одобрили лишь 13% британцев, а недовольны его деятельностью 79% опрошенных.

В ноябре Би-би-си сообщила, что однопартийцы Стармера по Лейбористской партии могут попытаться сместить его с поста лидера. Агентство писало, что это может случиться после того, как министр финансов Рейчел Ривз представит в палате общин бюджетное послание, на котором она объявит о непопулярной среди избирателей мере — повышении налогов для борьбы с дефицитом бюджета. Ривз выступила с посланием 26 ноября 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
самогон Великобритания Кир Стармер Лейбористы
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
Британия спустя 7 лет одобрила строительство «суперпосольства» Китая
Политика
Экономисты предупредили о риске рецессии в Британии из-за пошлин Трампа
Экономика
В Британии начались консультации по запрету соцсетей для детей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В центре России зафиксировали новый рекорд потребления электричества Экономика, 17:33
Reuters сообщил об угрозе отношениям США с союзниками из-за Гренландии Политика, 17:32
Вратаря сборной Эквадора арестовали за пьяное вождение Спорт, 17:26
Бывший замминистра образования Игорь Реморенко покинул пост ректора МГПУ Общество, 17:19
Дегтярев заявил о скором возвращении флага юниорам в ряде видов спорта Спорт, 17:16
Салливан назвал «сейсмическим событием» отставку китайского генерала Политика, 17:14
Telegraph предложила британцам гнать самогон, чтобы выжить при Стармере Политика, 17:11
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Belavia остановила продажи из-за сбоя в системе бронирования Leonardo Общество, 17:06
«Автодор» предупредил, что еще не индексировал цены на проезд по трассам Общество, 17:01
Раненная при атаке БПЛА на Воронеж женщина умерла в больнице Политика, 16:58
«Аэрофлот» предупредил об отмене и переносе рейсов из-за сбоя в Leonardo Общество, 16:56
Российские аэропорты начали сообщать о проблемах с регистрацией Общество, 16:54
«Вкусвилл» рассказал о мерах после обнаружения бактерии в утенке табака Бизнес, 16:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46