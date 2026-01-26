Бывший замминистра образования Игорь Реморенко покинул пост ректора МГПУ

Бывший замминистра образования Игорь Реморенко ушел с поста ректора МГПУ. Он попрощался со студентами в соцсетях: «Классный университет, ему еще немало чего предстоит. Всё получится»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Игорь Реморенко уходит с должности ректора Московского городского педагогического университета. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня последний день работаю ректором МГПУ. Считаю, что мы много толкового сделали. Классный университет, ему еще немало чего предстоит. Всё получится», — написал он. Причины ухода Реморенко не уточнил.

Реморенко принял решение покинуть должность ректора Московского городского педагогического университета по собственному желанию, сообщили РБК в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Исполняющим обязанности ректора назначена Елена Геворкян. «На протяжении 17 лет она работает в университете — занимала должности проректора по научной работе и первого проректора. Елена Николаевна — управленец, глубоко погруженный в процессы университета, стратегию его развития и текущую образовательную повестку», — отметили в ведомстве.

Реморенко был ректором МГПУ с 2013 года. До этого с 2011 года он занимал пост заместителя министра образования и науки, а еще раньше возглавлял разные департаменты Минобрнауки, а также координировал реализацию национального проекта «Образование» и программы поддержки инновационного развития вузов.

В конце 2024 года Реморенко вошел в состав межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования.

В декабре 2025 года МГПУ сообщил, что планирует закрыть в университете все непедагогические направления 1 сентября 2026 года, а студентов этих программ перевести в другие вузы без дополнительных экзаменов и испытаний. Речь в том числе о программах «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн». Среди вузов, куда планируют перевести уже обучающихся студентов, в вузе назвали в том числе Российский государственный гуманитарный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

Как объясняли в МГПУ, это решение должно позволить вузу усилить профильные направления в университете, а студентам — получить качественное образование.