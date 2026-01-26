 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Вратаря сборной Эквадора арестовали за пьяное вождение

Вратарь сборной Эквадора Валье получил 20 суток ареста за пьяное вождение
Клуб подтвердил инцидент, а сам футболист публично извинился перед командой и болельщиками
Гонсало&nbsp;Валье
Гонсало Валье (Фото: Franklin Jacome / Getty Images)

Вратарь национальной сборной Эквадора и местного «ЛДУ Кито» Гонсало Валье арестован за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Он был арестован в пятницу и, по данным издания, проведет 20 дней под стражей. Кроме того, эквадорский судья приговорил Валье к лишению водительских прав на 60 дней и штрафу в $1446.

«ЛДУ Кито» подтвердил инцидент на своей странице в соцсети X. «Игрок Гонсало Валье столкнулся с личной ситуацией, произошедшей за пределами области спорта. Как учреждение, мы отвечаем за все соответствующие последствия и заявляем, что игрок принял на себя всю ответственность», — говорится в сообщении.

Сам 29-летний футболист в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) принес извинения команде и своим болельщикам.

В 2014–2023 годах Валье играл за «Гуаякиль Сити». В марте 2021 года впервые выступил за клуб в Южноамериканском кубке. Перешел в «ЛДУ Кито» в январе 2024 года, а дебютировал 15 августа в Кубке Судамерикана против аргентинского «Лануса». На его счету два «сухих» матча за сборную Эквадора — нулевые ничьи в товарищеских играх против Бразилии и Перу.

