 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Системы Leonardo и «Астра» восстановили работу

Днем произошел сбой в системе бронирования Leonardo, что привело к проблемам с регистрацией багажа и оформлением билетов. Причина — «внутренняя техническая проблема на стороне провайдера, объяснил «Ростех»
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Система бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») восстановила работу, сообщили РБК в госкорпорации «Ростех».

«Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена», — сказали там. Причиной сбоя госкомпания назвала «внутреннюю техническую проблему на стороне провайдера — компании «Сирена-Трэвел».

О том, что работа систем бронирования Leonardo, регистрации «Астра» и продаж «Сирена» восстановлена, сообщил также гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников.

«Астра» заработала. Начали регистрацию. «Сирена» и «Леонардо» тоже», — написал он в телеграм-канале, добавив, что пассажиры и багаж на рейсы «Ижавиа» регистрируются в штатном режиме. Однако позже уточнил, что с «Сиреной» «еще не до конца разобрались». «На этапе ввода данных возникает сбой», — пояснил Синельников. Спустя 20 минут он написал: «Все заработало. Но еще наблюдаются проблемы у отдельных пассажиров».

Авиакомпании и аэропорты России сообщили о масштабном сбое. Главное
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В аэропорту Домодедово РБК сообщили, что в 17:13 работа системы регистрации была восстановлена. Во время сбоя пассажиров регистрировали на рейсы вручную, «благодаря этому удалось избежать задержек вылета рейсов», отметили там. Всего из-за сбоя был задержан один рейс, сказали в аэропорту. Система регистрации заработала также во Внуково и Жуковском.

«Проблема решена. Системы заработали», — сказали РБК в авиакомпании Utair.

S7 Airlines, в свою очередь, сообщила, что работает в штатном режиме на фоне сбоя, так как «использует альтернативную систему бронирования, которая на данный момент функционирует стабильно». «Регистрация пассажиров, продажа и переоформление билетов на сайте s7.ru и через другие каналы осуществляются без изменений. Расписание наших рейсов также остается актуальным», — отметили там.

Росавиация подтвердила восстановление работы системы Leonardo, сообщив, что сбой привел к отмене некоторых рейсов.

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, с 16:00 и до конца дня 26 января в аэропорту на вылет отменены 18 рейсов, 15 — на прилет. В Домодедово задержаны шесть рейсов на вылет и отменен один на прилет. Во Внуково задержаны шесть вылетающих рейсов и 14 прилетающих, в Жуковском — два рейса.

Днем 26 января российские авиакомпании сообщили о сбое в системе бронирования Leonardo, что привело к проблемам с регистрацией багажа и оформлением билетов. С перебоями в работе столкнулись «Аэрофлот» и «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), Azur Air, «Ямал», «Ижавиа», белорусская «Белавиа».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Елена Чернышова
сбой аэропорты Авиакомпании Ростех
Материалы по теме
Сбой в системах регистрации в аэропортах. Эфир телеканала РБК
Технологии и медиа
Российские аэропорты начали сообщать о проблемах с регистрацией
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене и переносе рейсов из-за сбоя в Leonardo
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 17:57
Генсек НАТО назвал, что существенно повлияет на безопасность Украины Политика, 19:06
Последствия сбоя системы бронирования в Шереметьево. Видео Общество, 19:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,88% годовых Инвестиции, 18:59
Удары головой назвали фактором смерти экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Спорт, 18:58
«Авангард» победил аутсайдера КХЛ и одержал пятую победу подряд Спорт, 18:57
Канье Уэст в письме WSJ извинился за антисемитские высказывания Общество, 18:57
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
«Ростех» призвал ужесточить наказание за дипфейки после видео с Чемезовым Общество, 18:47
Москвичей предупредили о сильном снеге, метелях и заносах Город, 18:45
Разработчики Ethereum выделили $2 млн на защиту от квантовых компьютеров Крипто, 18:43
Расторжение сделок в новостройках России достигло максимума за 5 лет Недвижимость, 18:39
В Петербурге поднимут штрафы за неоплату парковки Авто, 18:35
Хуснуллин назвал срок принятия стандарта отделки многоквартирных домов Общество, 18:27
Зеленский рассказал об итогах переговоров в ОАЭ Политика, 18:27