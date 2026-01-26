Системы Leonardo и «Астра» восстановили работу

Днем произошел сбой в системе бронирования Leonardo, что привело к проблемам с регистрацией багажа и оформлением билетов. Причина — «внутренняя техническая проблема на стороне провайдера, объяснил «Ростех»

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Система бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») восстановила работу, сообщили РБК в госкорпорации «Ростех».

«Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена», — сказали там. Причиной сбоя госкомпания назвала «внутреннюю техническую проблему на стороне провайдера — компании «Сирена-Трэвел».

О том, что работа систем бронирования Leonardo, регистрации «Астра» и продаж «Сирена» восстановлена, сообщил также гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников.

«Астра» заработала. Начали регистрацию. «Сирена» и «Леонардо» тоже», — написал он в телеграм-канале, добавив, что пассажиры и багаж на рейсы «Ижавиа» регистрируются в штатном режиме. Однако позже уточнил, что с «Сиреной» «еще не до конца разобрались». «На этапе ввода данных возникает сбой», — пояснил Синельников. Спустя 20 минут он написал: «Все заработало. Но еще наблюдаются проблемы у отдельных пассажиров».

В аэропорту Домодедово РБК сообщили, что в 17:13 работа системы регистрации была восстановлена. Во время сбоя пассажиров регистрировали на рейсы вручную, «благодаря этому удалось избежать задержек вылета рейсов», отметили там. Всего из-за сбоя был задержан один рейс, сказали в аэропорту. Система регистрации заработала также во Внуково и Жуковском.

«Проблема решена. Системы заработали», — сказали РБК в авиакомпании Utair.

S7 Airlines, в свою очередь, сообщила, что работает в штатном режиме на фоне сбоя, так как «использует альтернативную систему бронирования, которая на данный момент функционирует стабильно». «Регистрация пассажиров, продажа и переоформление билетов на сайте s7.ru и через другие каналы осуществляются без изменений. Расписание наших рейсов также остается актуальным», — отметили там.

Росавиация подтвердила восстановление работы системы Leonardo, сообщив, что сбой привел к отмене некоторых рейсов.

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, с 16:00 и до конца дня 26 января в аэропорту на вылет отменены 18 рейсов, 15 — на прилет. В Домодедово задержаны шесть рейсов на вылет и отменен один на прилет. Во Внуково задержаны шесть вылетающих рейсов и 14 прилетающих, в Жуковском — два рейса.

Днем 26 января российские авиакомпании сообщили о сбое в системе бронирования Leonardo, что привело к проблемам с регистрацией багажа и оформлением билетов. С перебоями в работе столкнулись «Аэрофлот» и «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), Azur Air, «Ямал», «Ижавиа», белорусская «Белавиа».