Дегтярев заявил о скором возвращении флага юниорам в ряде видов спорта

Дегтярев заявил, что на генассамблее Олимпийского совета Азии в Ташкенте работает в первую очередь над возвращением юниорам национальной символики

Михаил Дегтярев (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Несколько международных спортивных федераций в ближайшие две-три недели вернут российским юниорам право выступать на соревнованиях с национальной символикой. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев на генассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) в Ташкенте, его слова приводит «РИА Новости».

«На полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии мы продолжаем работать над возвращением флага, в первую очередь юниорским сборным. Договорились с несколькими крупными международными федерациями о том, что они будут в ближайшие две-три недели принимать такие решения, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета», — сказал Дегтярев.

Министр также заявил, что провел «хорошие» встречи с представителями МОК, президентом WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Витольдом Банькой и другими. Он добавил, что «в Азии в целом Россию поддерживают практически все страны».

МОК 11 декабря снял ограничения на участие россиян в юношеских турнирах и рекомендовал больше не ограничивать возможность спортсменов участвовать в соревнованиях в индивидуальных и командных видах.

Ранее российских юниоров под национальными флагами допустили в конном спорте, фехтовании, керлинге, волейболе, софтболе, бейсболе и тяжелой атлетике.