 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,45 x 3,45 2 2,12 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,29 x 23 2 3,8 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Дегтярев заявил о скором возвращении флага юниорам в ряде видов спорта

Дегтярев заявил, что на генассамблее Олимпийского совета Азии в Ташкенте работает в первую очередь над возвращением юниорам национальной символики
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Несколько международных спортивных федераций в ближайшие две-три недели вернут российским юниорам право выступать на соревнованиях с национальной символикой. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев на генассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) в Ташкенте, его слова приводит «РИА Новости».

«На полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии мы продолжаем работать над возвращением флага, в первую очередь юниорским сборным. Договорились с несколькими крупными международными федерациями о том, что они будут в ближайшие две-три недели принимать такие решения, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета», — сказал Дегтярев.

Министр также заявил, что провел «хорошие» встречи с представителями МОК, президентом WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Витольдом Банькой и другими. Он добавил, что «в Азии в целом Россию поддерживают практически все страны».

МОК 11 декабря снял ограничения на участие россиян в юношеских турнирах и рекомендовал больше не ограничивать возможность спортсменов участвовать в соревнованиях в индивидуальных и командных видах.

Ранее российских юниоров под национальными флагами допустили в конном спорте, фехтовании, керлинге, волейболе, софтболе, бейсболе и тяжелой атлетике.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Михаил Дегтярев Международный олимпийский комитет (МОК) Всемирное антидопинговое агентство
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Материалы по теме
Российская бобслеистка завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира
Спорт
World Aquatics утвердила юниорский рекорд мира российского пловца
Спорт
Россиян допустили на юниорские турниры по тяжелой атлетике с флагом
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В центре России зафиксировали новый рекорд потребления электричества Экономика, 17:33
Reuters сообщил об угрозе отношениям США с союзниками из-за Гренландии Политика, 17:32
Вратаря сборной Эквадора арестовали за пьяное вождение Спорт, 17:26
Бывший замминистра образования Игорь Реморенко покинул пост ректора МГПУ Общество, 17:19
Дегтярев заявил о скором возвращении флага юниорам в ряде видов спорта Спорт, 17:16
Салливан назвал «сейсмическим событием» отставку китайского генерала Политика, 17:14
Telegraph предложила британцам гнать самогон, чтобы выжить при Стармере Политика, 17:11
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Belavia остановила продажи из-за сбоя в системе бронирования Leonardo Общество, 17:06
«Автодор» предупредил, что еще не индексировал цены на проезд по трассам Общество, 17:01
Раненная при атаке БПЛА на Воронеж женщина умерла в больнице Политика, 16:58
«Аэрофлот» предупредил об отмене и переносе рейсов из-за сбоя в Leonardo Общество, 16:56
Российские аэропорты начали сообщать о проблемах с регистрацией Общество, 16:54
«Вкусвилл» рассказал о мерах после обнаружения бактерии в утенке табака Бизнес, 16:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46