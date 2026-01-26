 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Авиакомпании и аэропорты России сообщили о масштабном сбое. Главное

Авиакомпании и аэропорты России сообщили о масштабном сбое
Масштабный сбой в работе авиакомпаний и аэропортов отразился на ряде крупнейших авиакомпаний страны, «Ростех» сообщил о создании оперативного штаба. Проблемы также затронули охранные системы автотранспорта
Фото: Андрей Любимов / РБК
Российские авиакомпании и аэропорты днем 26 января стали сообщать о масштабном техническом сбое. Проблемы возникли не только на воздушном транспорте. Некоторое время спустя работа систем регистрации и бронирования авиакомпаний восстановилась.

Жалобы авиакомпаний

  • Первым о проблемах сообщил «Аэрофлот» в 15:49 мск. Там сообщили о сбое в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел»), а также о проблемах с регистрацией на рейсы, с продажей и перерегистрацией билетов.
  • Помимо «Аэрофлота», сбой признали «Победа» (его «дочка»), Azur Air, «Ямал».
  • «Ижавиа» сообщила, что, помимо Leonardo, сбой произошел и в системе регистрации «Астра» (совместный продукт «Сирена-Трэвел» и «Ростеха»).
  • Из иностранных авиакомпаний наличие сбоя признала лишь белорусская «Белавиа».
  • Госкорпорация «Ростех» сообщила о создании оперативного штаба по восстановлению работоспособности системы Leonardo.
  • В 17:53 Росавиация сообщила, что работа системы Leonardo восстановлена.

Проблемы в аэропортах

  • Масштабный сбой системы регистрации отразился и на работе аэропортов. Жалобы поступают со всей страны. О проблемах рассказали в Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнекамске.
  • Аэропорты Краснодара и Сочи ограничили возможность регистрации пассажиров и багажа. В Сочи сообщили, что регистрация временно осуществляется в ручном режиме.
  • В аэропорту Шереметьево посоветовали пассажирам следить за информацией о статусе рейсов в коммуникационных каналах авиакомпаний, онлайн-табло и в управлении бронированием.

Сбой в охранных системах автомобилей

В этот же день масштабные сбои охватили не только цифровые системы воздушного транспорта, но и автомобильные охранные системы. О масштабном внешнем воздействии на IT-инфраструктуру сообщила Delta. Компания относится к числу заметных игроков на рынке автомобильных охранных и телематических систем, особенно в сегменте подключенных решений с удаленным управлением.

Пользователи жаловались на блокировку автомобилей, некорректную работу сигнализации, невозможность запуска двигателя.

Delta заверила, что данные клиентов в безопасности.

Как отреагировали ведомства и эксперты

Минтранс сообщил, что вместе с Росавиацией «усилил мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта». Ведомства вместе с авиакомпаниями и аэропортами работают над тем, чтобы снизить влияние сбоя на расписание полетов. Росавиация сообщила об отмене нескольких рейсов, в ведомстве пройдет оперативный штаб «для анализа произошедшего, минимизации последствий сбоя для пассажиров».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин допустил корректировки в расписании авиарейсов и рекомендовал пассажирам оставаться на связи с авиакомпаниями. Он напомнил, что в случае существенных задержек или отмен рейсов пассажиры могут вернуть билеты, но эту функцию приостанавливали «до решения технических вопросов». В АТОР допустили, что последствия сбоя могли затронуть 20 тыс. пассажиров.

Прошлые крупные сбои в работе систем бронирования и авиакомпаний

  • В сентябре 2023 года Leonardo подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой у российских авиакомпаний, в частности группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров. Позже в «Ростехе» сообщили, что целью хакеров была остановка авиаперевозок в России, а сами атаки исходили с территории нескольких стран. Позднее, в апреле 2024-го в московский офис «Сирена-Трэвел» пришли силовики с обысками. Источник РБК связал действия силовиков «с масштабными атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов».
  • О еще одном сбое в Leonardo «Аэрофлот» сообщил в декабре 2023 года.
  • Летом 2025 года в работе IT-систем «Аэрофлота» произошел сбой, который повлек отмену нескольких десятков оборотных рейсов из Шереметьево в Москве в российские города, а также в Астану, Минск, Ереван. Причиной стала хакерская атака, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации).

По данным АТОР, системой Leonardo пользуются более 60 авиакомпаний, в России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов. На эту платформу российские авиакомпании перешли в 2022 году. «Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — отмечали в «Ростехе». До этого крупнейшие перевозчики, включая группу «Аэрофлот» и S7, использовали иностранные системы бронирования билетов — американские Sabre и Navitaire, а также испанскую Amadeus.

