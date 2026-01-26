 Перейти к основному контенту
0

В центре России зафиксировали новый рекорд потребления электричества

В объединенной энергосистеме Центра России, а также в Московской и Воронежской энергосистемах зафиксированы новые исторические максимумы потребления электроэнергии.

Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС), которое занимается оперативно‑диспетчерским управлением энергосистемой страны.

«Сегодня потребление мощности в ОЭС Центра достигло исторического максимума — 42 469 МВт, что на 1446 МВт превысило предыдущий рекорд, зафиксированный два года назад — 18.01.2024», — говорится в сообщении.

При этом в энергосистеме Москвы и области зафиксирован пик потребления мощности на уровне 20 423 МВт, что на 540 МВт превысило предыдущее максимальное историческое значение, которое было отмечено 19 декабря 2024 года.

Потребление электроэнергии в Воронежской энергосистеме достигло исторического максимума 2207 МВт и в шестой раз за эту зиму превзошло рекордный показатель 1990 года.

МЧС Подмосковья выпустило экстренное предупреждение о снегопаде
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Основной причиной увеличения спроса на электроэнергию стали низкие температуры наружного воздуха», — уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, в субботу, 24 января, потребление мощности выросло и в энергосистеме Красноярского края — до 7625 МВт.

Предыдущий абсолютный рекорд в ЕЭС России был зафиксирован 11 декабря 2023 года, новый рекорд на 3729 МВт выше.

