Reuters сообщил об угрозе отношениям США с союзниками из-за Гренландии

Действия администрации Трампа, включая угрозы захвата Гренландии и введения новых пошлин, а также попытку США добиться уступок от Дании, рискуют нанести непоправимый ущерб отношениям с ключевыми союзниками США, сообщает Reuters

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Прошедшая в декабре встреча между США, Данией и Гренландией в Нууке на удивление была спокойной, стороны не обсуждали захват острова, однако все изменилось менее чем через две недели, когда американский президент Дональд Трамп объявил о назначении специального посланника Джеффа Лэндри, сообщает Reuters со ссылкой на нескольких источников.

По словам собеседников, назначение посланника и его заявление о том, что он поможет «сделать Гренландию частью США», ошеломили Копенгаген и застали врасплох высокопоставленных американских чиновников в администрации Трампа, работающих с европейскими и натовскими союзниками.

Действия администрации Трампа, включая угрозы захвата Гренландии и введения новых пошлин в отношении союзников, а также попытку США добиться уступок от Дании, были продиктованы исключительно Трампом и небольшой группой его ближайших помощников. По данным Reuters, в число этих помощников входят министр торговли Говард Лютник, который предложил идею введения пошлин, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие, которые пытались отговорить Трампа от рассмотрения вопроса о применении военной силы.

Эти действия рискуют нанести непоправимый ущерб отношениям с ключевыми союзниками США, отмечает агентство.

«Президент был избран для реализации внешнеполитической стратегии «Америка прежде всего», и он добивается этого более эффективно благодаря своему подходу «сверху вниз», — заявила представитель Белого дома Анна Келли.

Опасения усилились после интервью заместителя главы администрации Стивена Миллера телеканалу CNN в начале января, отмечает Reuters. На вопрос о том, исключит ли Белый дом после военной операции в Венесуэле возможность силового захвата Гренландии, он уклонился от прямого ответа. Трамп и чиновники его администрации публично не исключали возможность применения США силы в отношении Гренландии. Это вызвало замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников. На Капитолийском холме демократы и республиканцы обеспокоены тем, что Белый дом в очередной раз продвигает крупную военную операцию, не проконсультировавшись с конгрессом.

По словам одного из источников, законодатели позвонили Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома, чтобы изложить свои опасения, и посоветовали администрации не предпринимать дальнейших шагов. Некоторые республиканцы также сообщили чиновникам Белого дома, что опасаются возможного начала процедуры импичмента в связи с любым военным вторжением в Гренландию, рассказали собеседники.

На прошлой неделе Трамп объявил о согласовании с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рамочного соглашения относительно Гренландии. «Мы получаем все, что хотели: полный [контроль над вопросами] безопасности, неограниченный доступ ко всему, столько баз, сколько нужно, все оборудование, какое пожелаем», — заявил Трамп в интервью Fox News, не исключив, что в дальнейшем Вашингтон все же сможет приобрести остров.

Соглашение предполагает развертывание в Гренландии части будущей американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также распределение прав на добычу ископаемых на острове. По данным Bloomberg, конечная цель США — пересмотр действующего с 1951 года Соглашения о защите Гренландии. Вашингтон рассчитывает добиться полной отмены любых ограничений на свое военное присутствие на острове.