Belavia остановила продажи из-за сбоя в системе бронирования Leonardo
Белорусская авиакомпания Belavia заявила, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») она временно остановила оформление, изменение и возврат авиабилетов.
«Мы остаемся на связи. О любых изменениях и, надеемся, скором возобновлении процессов сообщим дополнительно», — говорится в телеграм-канале компании.
Перевозчик уточнил, что пассажиры не могут также оформить дополнительные услуги. Продажи остановлены во всех каналах: на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
Belavia перешла на Leonardo в сентябре 2023 года.
Ранее о сбоях в системе бронирования также сообщал «Аэрофлот». В корпорации «Ростех» (один из разработчиков Leonardo) заявили, что сбой связан с перебоями в работе сетевой инфраструктуры.
