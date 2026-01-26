Belavia остановила продажи из-за сбоя в системе бронирования Leonardo

Фото: Chen Shuo / XinHua / Global Look Press

Белорусская авиакомпания Belavia заявила, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») она временно остановила оформление, изменение и возврат авиабилетов.

«Мы остаемся на связи. О любых изменениях и, надеемся, скором возобновлении процессов сообщим дополнительно», — говорится в телеграм-канале компании.

Перевозчик уточнил, что пассажиры не могут также оформить дополнительные услуги. Продажи остановлены во всех каналах: на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

Belavia перешла на Leonardo в сентябре 2023 года.

Ранее о сбоях в системе бронирования также сообщал «Аэрофлот». В корпорации «Ростех» (один из разработчиков Leonardo) заявили, что сбой связан с перебоями в работе сетевой инфраструктуры.