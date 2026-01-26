 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Салливан назвал «сейсмическим событием» отставку китайского генерала

Экс-советник Байдена назвал уголовное дело против китайского генерара Чжан Юся «сейсмическим». Среди причин называют передачу США ядерных технологий и личное «предательство» Си Цзиньпина
Чжан Юся
Чжан Юся (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Отставка генерала Чжан Юся, одного из самых влиятельных военных руководителей Китая и давнего соратника председателя КНР Си Цзиньпина, стала «сейсмическим событием». Об этом The New York Times заявил бывший советник президента США по нацбезопасности (2021-2025) Джейк Салливан.

Минобороны КНР в конце января сообщило, что 75-летний генерал находится под следствием за «нарушения закона и политической дисциплины». Речь идет о фигуре иного масштаба, чем десятки генералов, ранее попавших под антикоррупционные чистки, говорится в публикации. Чжан был первым заместителем председателя Центрального военного совета и фактически курировал повседневное управление армией.

«Можно с уверенностью сказать, что это сейсмическое событие», — заявил Салливан. По его словам, тот факт, что Си Цзиньпин «устранил человека, с которым его связывала столь долгая история, поразителен и вызывает множество вопросов», — считает экс-советник Джо Байдена.

Он напомнил, что встречался с Чжан Юсем в Пекине в 2024 году. По словам Салливана, генерал говорил «прямо и без прикрас» и не выглядел человеком, опасающимся за свое положение. Обсуждения ядерных вопросов, подчеркнул он, были общими и не содержали чувствительной информации.

Претензии к генералу связаны не только с коррупцией, но и с нелояльностью, говорится в статье. Газета Liberation Army Daily писала, что он «подорвал руководство партии над армией». Эксперты расценили это как признак «предательства» Си Цзиньпина. При этом, по данным The Wall Street Journal, в числе неофициальных обвинений фигурирует возможная утечка ядерных секретов США, однако подтверждений этому нет.

В Китае завели дело против высокопоставленных военных чиновников
Общество
Чжан Юся

Чжан Юся — ветеран войны с Вьетнамом и один из немногих действующих генералов КНР с боевым опытом. В 2012–2017 годах он возглавлял управление вооружений Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Аналитики предупреждают, что его падение может повлиять на расстановку сил в Пекине и на военное планирование Китая, включая политику в отношении Тайваня.

Помимо Юся под расследование попал Лю Чжэньли — член Центральной военной комиссии и начальник ее объединенного штаба. Его подозревают «в серьезных нарушениях дисциплины и закона».

В прошлом году в Китае наказали почти 70 чиновников за коррупцию. К ответственности в стране привлекли 983 тыс. человек в общей сумме. За год расследовали более 1 млн дел о коррупции, 115 из которых были связаны с чиновниками.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Джейк Салливан США Китай генералы
Материалы по теме
Китайского генерала обвинили в передаче США «ядерных секретов»
Политика
В Китае завели дело против высокопоставленных военных чиновников
Общество
В Китае почти 70 чиновников наказали за коррупцию в прошлом году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В центре России зафиксировали новый рекорд потребления электричества Экономика, 17:33
Reuters сообщил об угрозе отношениям США с союзниками из-за Гренландии Политика, 17:32
Вратаря сборной Эквадора арестовали за пьяное вождение Спорт, 17:26
Бывший замминистра образования Игорь Реморенко покинул пост ректора МГПУ Общество, 17:19
Дегтярев заявил о скором возвращении флага юниорам в ряде видов спорта Спорт, 17:16
Салливан назвал «сейсмическим событием» отставку китайского генерала Политика, 17:14
Telegraph предложила британцам гнать самогон, чтобы выжить при Стармере Политика, 17:11
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Belavia остановила продажи из-за сбоя в системе бронирования Leonardo Общество, 17:06
«Автодор» предупредил, что еще не индексировал цены на проезд по трассам Общество, 17:01
Раненная при атаке БПЛА на Воронеж женщина умерла в больнице Политика, 16:58
«Аэрофлот» предупредил об отмене и переносе рейсов из-за сбоя в Leonardo Общество, 16:56
Российские аэропорты начали сообщать о проблемах с регистрацией Общество, 16:54
«Вкусвилл» рассказал о мерах после обнаружения бактерии в утенке табака Бизнес, 16:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46