Салливан назвал «сейсмическим событием» отставку китайского генерала

Экс-советник Байдена назвал уголовное дело против китайского генерара Чжан Юся «сейсмическим». Среди причин называют передачу США ядерных технологий и личное «предательство» Си Цзиньпина

Чжан Юся (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Отставка генерала Чжан Юся, одного из самых влиятельных военных руководителей Китая и давнего соратника председателя КНР Си Цзиньпина, стала «сейсмическим событием». Об этом The New York Times заявил бывший советник президента США по нацбезопасности (2021-2025) Джейк Салливан.

Минобороны КНР в конце января сообщило, что 75-летний генерал находится под следствием за «нарушения закона и политической дисциплины». Речь идет о фигуре иного масштаба, чем десятки генералов, ранее попавших под антикоррупционные чистки, говорится в публикации. Чжан был первым заместителем председателя Центрального военного совета и фактически курировал повседневное управление армией.

«Можно с уверенностью сказать, что это сейсмическое событие», — заявил Салливан. По его словам, тот факт, что Си Цзиньпин «устранил человека, с которым его связывала столь долгая история, поразителен и вызывает множество вопросов», — считает экс-советник Джо Байдена.

Он напомнил, что встречался с Чжан Юсем в Пекине в 2024 году. По словам Салливана, генерал говорил «прямо и без прикрас» и не выглядел человеком, опасающимся за свое положение. Обсуждения ядерных вопросов, подчеркнул он, были общими и не содержали чувствительной информации.

Претензии к генералу связаны не только с коррупцией, но и с нелояльностью, говорится в статье. Газета Liberation Army Daily писала, что он «подорвал руководство партии над армией». Эксперты расценили это как признак «предательства» Си Цзиньпина. При этом, по данным The Wall Street Journal, в числе неофициальных обвинений фигурирует возможная утечка ядерных секретов США, однако подтверждений этому нет.

Чжан Юся — ветеран войны с Вьетнамом и один из немногих действующих генералов КНР с боевым опытом. В 2012–2017 годах он возглавлял управление вооружений Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Аналитики предупреждают, что его падение может повлиять на расстановку сил в Пекине и на военное планирование Китая, включая политику в отношении Тайваня.

Помимо Юся под расследование попал Лю Чжэньли — член Центральной военной комиссии и начальник ее объединенного штаба. Его подозревают «в серьезных нарушениях дисциплины и закона».

В прошлом году в Китае наказали почти 70 чиновников за коррупцию. К ответственности в стране привлекли 983 тыс. человек в общей сумме. За год расследовали более 1 млн дел о коррупции, 115 из которых были связаны с чиновниками.