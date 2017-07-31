Дипломаты ответят за санкции

Что значит демарш России против США

Решение Москвы довести число сотрудников американских дипмиссий в России до числа их российских коллег в США не является зеркальным ответом на действия американцев и может стать первым в серии ударов по трамповской Америке

Посол США в России Джон Теффт (в центре) (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Несимметричные меры

Не дожидаясь, пока президент США Дональд Трамп подпишет закон, расширяющий санкции против России, Ирана и КНДР, российский МИД объявил о встречных мерах. В заявлении дипломатического ведомства от 28 июля говорится, что американской стороне предложено до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом соответствующих российских специалистов в США. То есть общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, должно сократиться до 455 человек (ранее число персонала в российских дипучреждениях в США не называлось). С 1 августа Россия также приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице на юге Москвы и дачи в столичном Серебряном Бору.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в пятницу вызвал посла США в России Джона Теффта и вручил ему уведомительные ноты о принятых решениях. Теффт выразил глубокое разочарование российским решением.

В заявлении МИДа перечисляются враждебные действия, в ответ на которые сделан демарш: это не только принятый конгрессом законопроект, но и произошедшая в конце прошлого года высылка из США российских дипломатов, а также давний запрет на пользование двумя объектами недвижимости (так называемыми дипломатическими дачами) в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В конце 2016 года президент США Барак Обама предписал 35 российским дипломатам покинуть США. Учитывая семьи, число тех, кому пришлось уехать, составило почти 100 человек.

Скольким сотрудникам американских дипмиссий придется покинуть Россию, представитель МИДа не сообщил. Ответ на уточняющий вопрос РБК об исходной численности американской дипмиссии он переадресовал в посольство США. Представитель посольства отказался сообщить численность миссии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook отметила, что к ней также обращаются американские журналисты, которые не могут получить от американского посольства данные по текущей численности персонала посольства.

Источник «РИА Новости» со ссылкой на информированные источники сообщил, что уехать придется порядка 200–300 сотрудникам диппредставительств США​. Некий сотрудник посольства США в Москве на условиях анонимности сообщил CNBC, что в России работает около 1100 его коллег, причем это число включает граждан как России, так и США. Большинство, около 300 человек, работают в посольстве США в Москве.

Первый этап российских контрмер на санкции США — крайне асимметричный, причем в сторону увеличения, прокомментировал российские решения программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов. По его данным, сотрудников американских дипмиссий в России почти в три раза больше, чем российских в США.

Принятые Москвой меры не являются симметричным ответом в том смысле, что американцам предложено вывезти из России в абсолютных величинах большее количество граждан США, работавших как дипломатами, так и техническим персоналом в диппредставительствах, говорит Михаил Троицкий, директор Института международных отношений и управления МГИМО.

Досрочный ответ

Палата представителей одобрила законопроект о санкциях 25 июля, сенат — 27 июля. Дональд Трамп его пока не подписал. Его представители говорили, что президент США готов это сделать. Но даже если Трамп наложит вето на инициативу конгресса, там наберется большинство для его преодоления.

До принятия ответных мер российские официальные лица говорили, что им нужно больше времени для анализа текста законопроекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и президент Владимир Путин еще 27 июля сообщили, что текст документа необходимо изучить, и обращали внимание на то, что пока он не стал законом. «Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой‑то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое‑то хамство в отношении нашей страны. Но, когда будет ответ, какой он будет, это будет зависеть от того, в каком виде окончательно мы увидим тот закон, который сейчас обсуждается уже в сенате», — сказал Путин 27 июля.

28 июля пресс-секретарь президента объяснил журналистам, что было решено не ждать подписания законопроекта Трампом, так как «технологически эта форма уже представляется почти окончательной». Без санкции Путина, по словам Дмитрия Пескова, ответные меры не могли быть приняты.

Досрочное принятие решения, по словам эксперта Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, косвенно свидетельствует о том, что российское политическое руководство больше не верит, что Трамп справится с внутренней системой сдержек ​и противовесов и что он станет самостоятельным от американской демократической системы президентом. По словам эксперта, это первый симптом того, что Россия намерена всерьез испортить отношения уже и с «трамповской Америкой». Несмотря на то что меры МИДа — недостаточно сильный ответ на действия конгресса США, они могут быть первыми в череде более серьезных, отмечает Колесников.