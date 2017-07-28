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Газета № 133 (2630) (2807) Политика, 27 июл, 22:23
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Facebook наш
Чиновников и депутатов Крыма заставили отвечать на критику в соцсети
Как выяснил РБК, крымских депутатов и министров обязали вести аккаунты в социальной сети Facebook, которая считает Крым Украиной. «В Facebook основная критика», — объяснил выбор площадки один из чиновников
Сергей Аксенов (Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»)

Депутаты Госсовета Крыма и республиканские министры теперь должны обязательно вести аккаунты в социальной сети Facebook, рассказали РБК четыре источника — трое близких к правительству Крыма и один в Совете Федерации. Поручение вести аккаунты в Facebook было дано крымским парламентариям примерно месяц назад председателем Госсовета Владимиром Константиновым, говорит источник РБК в правительстве республики. Источник в Совфеде подтвердил эту инициативу: «Да, уже давно Константинов озвучил такое пожелание в приказной форме, большая часть депутатов смирились и завели аккаунты». Пресс-служба Госсовета республики не ответила на запрос.

Министров крымского правительства попросили о том же, знает источник, близкий к аппарату правительства Крыма, и подтверждает местный чиновник. Кто и в какой форме дал такое распоряжение министрам, собеседники РБК говорить не стали. По словам одного из чиновников, необходимость министрам завести страницы в Facebook и снабжать их актуальной информацией обсуждалась на нескольких аппаратных совещаниях. В результате это пожелание практически всеми было исполнено, сообщил он. «Завели, ведем», — констатировал собеседник РБК.

Пресс-служба правительства Крыма, которым руководит Сергей Аксенов, не ответила на запрос РБК. Пресс-секретарь Аксенова Екатерина Полончук сказала РБК, что «такого распоряжения Аксенов не давал», а аккаунты министров в Facebook — «это общий курс на абсолютную открытость крымской власти».

Почему Facebook?

На вопрос, почему в качестве платформы для коммуникаций был выбран Facebook, а не «ВКонтакте» или другие российские соцсети, один из собеседников РБК сказал, что именно в Facebook идет «основная критика». В комментариях к постам Аксенова, который делает по три-четыре записи в день, действительно бывает жесткая критика: например, только в этом месяце пользователи жаловались ему, что «по всему Крыму сумасшедшие цены на все продовольствие» при зарплатах 10–15 тыс., одно из сел Бахчисарайского района «утопает в мусоре», одной фирме в Крыму «можно строить где угодно и когда угодно» и т.д.

В Facebook Константинова критики гораздо меньше, зато спикер Госсовета периодически лично отвечает на комментарии.

Facebook в географической информации о месте пользователей определяет Крым и Севастополь как часть Украины. Когда США в декабре 2014 года издали указ о введении эмбарго в отношении Крыма, американские провайдеры всех интернет-сервисов по закону должны были прекратить оказание услуг на полуострове, но в мае 2015 года Минфин США специальной лицензией вывел из-под санкций бесплатные массовые сервисы, включая социальные сети.

В июне портал «Сейчас в Крыму» писал, что аккаунты в Facebook зарегистрировали крымские министры здравоохранения, образования и туризма. «Будем общаться с людьми, будем говорить о жизни, о работе, о здоровом образе жизни», — цитировал портал министра здравоохранения Александра Голенко. Вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский тогда говорил изданию, что никаких специальных указаний о необходимости регистрации в соцсетях крымские чиновники от руководства не получали. «Это их дело, и это правильное решение, если они регистрируются для того, чтобы общаться в том числе и через социальные сети. По крайней мере, они будут это делать ровно так же, как это активно делает глава Республики Крым. Поэтому мне кажется, что ничего здесь такого нет. Они и ко мне в друзья постучались», — рассказывал Полонский. Выбор Facebook он обосновал активностью аудитории в этой соцсети.

В июле активизировались

Из 19 крымских министров аккаунты в Facebook есть у 12, подсчитал РБК. Четверо чиновников завели свои аккаунты совсем недавно, в конце июня — начале июля. Это министр здравоохранения Голенко, глава крымского министерства топлива и энергетики Вадим Белик, министр промышленности Андрей Васюта и глава экономического ведомства Андрей Мельников. Еще один член крымского правительства, министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, 25 июля «оживил» свой старый аккаунт, который не вел с 2014 года.

Большинство министров республики в июле начали вести себя в социальной сети очень активно. Так, министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин за последнюю неделю сделал 17 публикаций с описаниями своих поездок по региону.

Есть стандарты открытости, которые разрабатывали для региональных администраций, и многие чиновники «в той или иной степени» используют их, говорит РБК директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. «Публичное предоставление информации о текущей деятельности в несильно бюрократизированном формате дисциплинирует и самих исполнителей, они могут получить оперативную обратную связь», — объясняет он. По словам Калмыкова, для крымских чиновников соцсети «не новшество», многие уже зарегистрировались в них и периодически отчитываются о своей работе. «Это также влияет на инвестиционную привлекательность. Когда бизнес понимает, чем занимаются чиновники, что происходит в той или иной отрасли, какие там планы, это обеспечивает понятность, а в понятное можно инвестировать», — считает эксперт.

Авторы: Евгения Кузнецова, Иван Ткачёв, Ирина Парфентьева, Светлана Дементьева.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: Крым , Facebook , депутаты
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