На территории Тимирязевской академии в Москве произошел пожар
На севере Москвы загорелась кровля неэксплуатируемого одногоэтажного здания, сообщил столичный главк МЧС. Площадь пожара составила 500 кв. м, его удалось ликвидировать.
Источник агентства «Москва» уточняет, что пожар произошел на территории Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Речь идет о здании, где ранее находился птичник. О том, что пожар произошел на территории Тимирязевской академии, также сообщило Msk1.ru.
