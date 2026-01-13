 Перейти к основному контенту
Общество
0

На территории Тимирязевской академии в Москве произошел пожар

На территории Тимирязевской академии в Москве произошел пожар
Video

На севере Москвы загорелась кровля неэксплуатируемого одногоэтажного здания, сообщил столичный главк МЧС. Площадь пожара составила 500 кв. м, его удалось ликвидировать.

Источник агентства «Москва» уточняет, что пожар произошел на территории Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Речь идет о здании, где ранее находился птичник. О том, что пожар произошел на территории Тимирязевской академии, также сообщило Msk1.ru.

Тимирязевская академия Москва пожар
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
