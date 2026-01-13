ОАК сменила главу «Туполева» и руководителя направления военной авиации

Объединенная авиастроительная корпорация назначила главой филиала оперативно-тактической авиации Владимира Ефимова, а директором «Туполева» — Юрия Абросимова. Совмещавший эти должности 77-летний Александр Бобрышев покинул компанию

Александр Бобрышев (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») сменила управляющего директора АО «Туполев» и директора филиала оперативно-тактической авиации (ОТА) — эти должности с конца 2024 года совмещал Александр Бобрышев, сообщили РБК два источника, близкие к корпорации, а в ОАК подтвердили информацию о прекращении его полномочий и назначении новых топ-менеджеров.

Представитель корпорации отметил, что Бобрышев покидает ее, выполнив поставленные перед ним задачи по поставкам военной техники в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). «В 2025 году ОАК успешно выполнил рекордные планы по поставкам военной техники. За работу этого направления в корпорации отвечал Александр Петрович Бобрышев», — уточнил он.

Один из источников утверждает, что Бобрышев в ближайшее время может стать советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В госкорпорации на момент публикации не ответили на вопрос о такой возможности. Источник, близкий к «Ростеху», говорит, что причина ухода Бобрышева из ОАК — возраст. «Должность нервная, энергозатратная, ответственная, нужен руководитель помоложе. Официальных решений о назначении Александра Петровича на другие должности пока нет», — пояснил он.

Бобрышев родился 8 января 1949 года в Новокузнецке. Прошел путь от слесаря-сборщика Новосибирского авиационного завода (сегодня — Новосибирское авиационно-производственное объединение им. Чкалова), где работал с 1969 года, до генерального директора предприятия (1997–2006 годы). В 2009 году назначен президентом (с 2012 года — гендиректором) «Туполева», где работал до 2014 года. В 2014–2015 годах был гендиректором Межгосударственного авиационного комитета (МАК). С 2015 года — заместитель гендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации. Вернулся к управлению «Туполевым» в ноябре 2024 года, после смены руководства ОАК — тогда бывший гендиректор корпорации Юрий Слюсарь стал и.о. губернатора Ростовской области, а новым руководителем корпорации стал Вадим Бадеха.

Директором филиала по ОТА Объединенной авиастроительной корпорации с 13 января будет назначен Владимир Ефимов, занимавший должность замдиректора этого филиала, рассказали в ОАК. В корпорации он работает с 2012 года.

С этого же дня исполняющим обязанности управляющего директора АО «Туполев» будет назначен Юрий Абросимов, ранее занимавший в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам. Абросимов родился в 1988 году, в 2010-м окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, в структурах АО «Туполев» он также работает с 2012 года.

«Среди ключевых задач новых руководителей — выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214. Эти назначения обеспечат преемственность управления на соответствующих направлениях работы корпорации по производству самолетов стратегической и оперативно-тактической авиации, а также позволят продолжить работу по повышению эффективности и росту производительности труда», — сообщили РБК в ОАК.

АО «Туполев» занимается разработкой, производством и испытаниями воздушной техники. Сегодня главный гражданский проект компании — перезапуск производства среднемагистральных самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе (КАЗ), ориентированный на российские авиакомпании. Первые новые самолеты этого типа, согласно Программе комплексного развития гражданской авиации, утвержденной правительством в июне 2022 года, должны были поступить на рынок в 2023 году — тогда ожидалась поставка трех машин. В 2024 году ожидалась поставка семи новых самолетов, с 2025 года — по десять ежегодно. По факту по итогам 2025 года был собран и доведен до летного состояния один Ту-214, его в VIP-компоновке планируют передать страховой группе СОГАЗ.

Поставки коммерческим пассажирским авиакомпаниям сдвинулись на 2027 год, заявил в сентябре министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Чемезов в августе 2025 года пообещал, что объемы выпуска КАЗ будут увеличены до 20 самолетов в год в 2028–2029 годах.