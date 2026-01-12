 Перейти к основному контенту
Apple выбрала Google Gemini для создания обновленной версии Siri

О сотрудничестве компании сообщили в совместном заявлении, отметив, что после «тщательной оценки» Apple сочла технологии Google наиболее подходящим фундаментом для своих Apple Foundation Models
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Apple и Google заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которой модель искусственного интеллекта Gemini будет использована для создания обновленной версии голосового помощника Siri, запуск которой запланирован на конец этого года.

«После тщательной оценки Apple пришла к выводу, что технология искусственного интеллекта Google обеспечивает наиболее эффективную основу для Apple Foundation Models <…> Apple Intelligence продолжит работать на устройствах Apple и в частном облаке, сохраняя при этом ведущие в отрасли стандарты конфиденциальности Apple», — говорится в совместном заявлении компаний.

Условия сделки не разглашаются. В ноябре прошлого года Bloomberg писал, что в рамках соглашения Apple обязуется ежегодно платить почти $1 млрд за использование Gemini. Предполагается, что модель искусственного интеллекта от Google будет выполнять функции сумматора (создание сводок уведомлений, веб-страниц, текстов и т.д.) и планировщика (система, определяющая способ выполнения команд) в Siri.

Bloomberg узнал о сделке Apple и Google по ИИ для Siri на $1 млрд в год
Бизнес
Фото:Максим Шеметов / Reuters

CNN называет соглашение «крупной победой» для Google в продолжающейся в Кремниевой долине битве за создание наиболее эффективной и широко используемой модели искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, до принятия этого решения Apple рассматривала альтернативные сценарии, включая интеграцию моделей от OpenAI и Anthropic, а также потенциальные сделки по приобретению Mistral AI и Perplexity. В итоге компания сделала выбор в пользу стратегического партнерства с Google.

На сделку также отреагировал предприниматель Илон Маск. «Это выглядит как неоправданная концентрация власти Google, учитывая, что у них также есть Android и Chrome», — написал он в Х. Ранее Маск критиковал обе компании, обвиняя Apple в нарушении антимонопольного законодательства, а Google — в «безумном» и «расистском» программировании.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

