 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Paramount подала в суд на Warner Bros.

Paramount выдвинет своих кандидатов в совет директоров Warner Bros. и требует от компании раскрыть информацию о сделке с Netflix. Киностудия назвала иск необоснованным
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Paramount Skydance объявила о намерении выдвинуть своих кандидатов в совет директоров Warner Bros. Discovery, чтобы предотвратить ее слияние со стриминговым сервисом Netflix, и подала на киностудию в суд, сообщает The New York Times.

В иске компания, возглавляемая Дэвидом Эллисоном, требует от Warner Bros. раскрыть подробную информацию, почему ее руководство сочло предложение Netflix о покупке компании за $82,7 млрд более выгодным.

Paramount в течение четырех месяцев пыталась купить голливудскую студию и подала несколько предложений, но все их отклонил совет директоров Warner Bros., отмечает Bloomberg. Компания Эллисона настаивает, что ее предложение более выгодно: $30 за акцию наличными против $27,75 за акцию от Netflix. Paramount предлагает выкупить всю компанию Warner Bros. Discovery, включая ее активы и такие телесети, как CNN и TNT Sports, а не только студию и HBO.

Warner Bros. призвала своих акционеров отказать Paramount в сделке
Бизнес
Фото:Mario Tama / Getty Images

В письме акционерам Эллисон заявил, что он оспорит сделку с Netflix либо на очередном ежегодном собрании акционеров Warner Bros., либо на специальном совещании, созванном для ее утверждения. «Мы полны решимости довести наше тендерное предложение до конца», — говорится в письме.

Warner Bros. назвала судебный иск Paramount необоснованным, а его подачу — попыткой отвлечь внимание инвесторов. В ее заявлении говорится, что компания Эллисона «до сих пор не повысила цену и не устранила многочисленные и очевидные недостатки своего предложения» о приобретении WBD целиком. «Paramount Skydance продолжает предлагать сделку, которая, по единогласному мнению членов нашего совета директоров, не превосходит соглашение о слиянии с Netflix», — считают в Warner Bros.

Netflix в начале декабря объявил, что договорился о покупке студии Warner Bros. Возможная сделка вызвала неоднозначную реакцию в Голливуде, а президент Дональд Трамп заявил, что намерен участвовать в ее обсуждении. 11 января он поделился в Truth Social статьей под заголовком «Остановите культурный захват Netflix», в которой говорится, что Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия США должны рассматривать слияние Netflix и WBD «как первоочередную задачу антимонопольного регулирования — не только из-за ее рыночных последствий, но и из-за того, что это означает для свободы выражения мнений и культурного плюрализма в Америке».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Paramount Warner Bros. Netflix сделка иск в суд
Материалы по теме
Warner Bros. собралась отказать Paramount. За какие активы идет борьба
Бизнес
FT узнала, что Paramount может предложить больше для покупки Warner Bros.
Бизнес
Компания зятя Трампа отказалась от участия в поглощении Warner Bros.
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Трамп поговорил с Маском о Starlink в Иране на фоне отключения интернета Политика, 00:22
Над Россией за три часа сбили почти 80 дронов Политика, 00:13
Зеленский назначил нового замглавы СБУ и сменил руководство двух областей Политика, 00:08
ЦСКА и «Зенит» совершили крупный обмен. Кто от этого выиграл Спорт, 00:01
Глава СПЧ напишет учебник экономики без «мифов о процветающей демократии» Политика, 00:01
ОАК сменила главу «Туполева» и руководителя направления военной авиации Бизнес, 00:01
Только в одном крупном городе России цены на жилье в 2025 году снизились Недвижимость, 00:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Власти сообщили о 55 домах, поврежденных при атаке дронов на Воронеж Политика, 12 янв, 23:55
Paramount подала в суд на Warner Bros. Бизнес, 12 янв, 23:47
Apple выбрала Google Gemini для создания обновленной версии Siri Технологии и медиа, 12 янв, 23:19
Mercedes-Benz зарегистрировал в России товарный знак Бизнес, 12 янв, 23:08
Американский конгрессмен внес законопроект об «аннексии Гренландии» Политика, 12 янв, 22:58
Медведев посоветовал Трампу «поторопиться» с присоединением Гренландии Политика, 12 янв, 22:56
Bloomberg узнал о просьбе НАТО к Турции досрочно отправить F-16 в Балтию Политика, 12 янв, 22:38