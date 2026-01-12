Paramount подала в суд на Warner Bros.

Paramount выдвинет своих кандидатов в совет директоров Warner Bros. и требует от компании раскрыть информацию о сделке с Netflix. Киностудия назвала иск необоснованным

Фото: Mario Tama / Getty Images

Paramount Skydance объявила о намерении выдвинуть своих кандидатов в совет директоров Warner Bros. Discovery, чтобы предотвратить ее слияние со стриминговым сервисом Netflix, и подала на киностудию в суд, сообщает The New York Times.

В иске компания, возглавляемая Дэвидом Эллисоном, требует от Warner Bros. раскрыть подробную информацию, почему ее руководство сочло предложение Netflix о покупке компании за $82,7 млрд более выгодным.

Paramount в течение четырех месяцев пыталась купить голливудскую студию и подала несколько предложений, но все их отклонил совет директоров Warner Bros., отмечает Bloomberg. Компания Эллисона настаивает, что ее предложение более выгодно: $30 за акцию наличными против $27,75 за акцию от Netflix. Paramount предлагает выкупить всю компанию Warner Bros. Discovery, включая ее активы и такие телесети, как CNN и TNT Sports, а не только студию и HBO.

В письме акционерам Эллисон заявил, что он оспорит сделку с Netflix либо на очередном ежегодном собрании акционеров Warner Bros., либо на специальном совещании, созванном для ее утверждения. «Мы полны решимости довести наше тендерное предложение до конца», — говорится в письме.

Warner Bros. назвала судебный иск Paramount необоснованным, а его подачу — попыткой отвлечь внимание инвесторов. В ее заявлении говорится, что компания Эллисона «до сих пор не повысила цену и не устранила многочисленные и очевидные недостатки своего предложения» о приобретении WBD целиком. «Paramount Skydance продолжает предлагать сделку, которая, по единогласному мнению членов нашего совета директоров, не превосходит соглашение о слиянии с Netflix», — считают в Warner Bros.

Netflix в начале декабря объявил, что договорился о покупке студии Warner Bros. Возможная сделка вызвала неоднозначную реакцию в Голливуде, а президент Дональд Трамп заявил, что намерен участвовать в ее обсуждении. 11 января он поделился в Truth Social статьей под заголовком «Остановите культурный захват Netflix», в которой говорится, что Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия США должны рассматривать слияние Netflix и WBD «как первоочередную задачу антимонопольного регулирования — не только из-за ее рыночных последствий, но и из-за того, что это означает для свободы выражения мнений и культурного плюрализма в Америке».