Bloomberg узнал о просьбе НАТО к Турции досрочно отправить F-16 в Балтию
НАТО попросило Турцию досрочно предоставить истребители F-16 для миссии альянса по воздушному патрулированию в странах Балтии в 2026 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
У НАТО уже есть договоренность развернуть турецкие военные самолеты в Румынии с декабря 2026-го по март 2027 года, рассказали собеседники. Теперь же альянс хочет провести патрулирование в Эстонии с августа по декабрь 2026 года. По словам информированных источников, это связано с усилением оборонительных мер НАТО после инцидента с нарушением воздушного пространства стран — членов альянса.
Турция еще не приняла решение, как ответить на запрос НАТО, уточняет Bloomberg. Турецкие истребители в последний раз участвовали в патрулировании в рамках этой миссии в начале 2025 года, сообщили источники.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing, BAP) официально началась 30 марта 2004 года. С 31 марта 2006 года продолжительность миссии стран увеличена с трех месяцев до четырех.
В начале сентября несколько беспилотников пересекли польскую границу, часть из них были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда заявил, что дроны были российскими, и запросил консультацию союзников по ст. 4 Устава НАТО. Запрос Варшавы был выполнен. Кремль назвал обвинения польских властей безосновательными. В Минобороны России заявили, что максимальная дальность полета применяемых в ударах российских дронов не превышает 700 км.
Впоследствии нарушения своего воздушного пространства зафиксировали еще несколько стран, в том числе Румыния и Эстония. В Европе обвинили в произошедшем Россию. Москва подчеркивала, что не имеет отношения к этим инцидентам.
Позднее в сентябре на фоне инцидентов НАТО запустило операцию «Восточный часовой» (Eastern Sentry), чтобы укрепить позиции на восточном фланге.
