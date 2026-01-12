Российский баскетболист «Бруклина» пропустит матч НБА с «Далласом»

Россиянин Демин не сыграет за «Бруклин» против «Далласа» в НБА из-за травмы

Демин не сможет сыграть в матче против «Далласа» из-за травмы стопы

Егор Демин (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин не примет участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Даллас Маверикс» из-за воспаления связки левой стопы, сообщается на странице клуба в соцсети Х.

Ранее в клубе сообщили, что травма была диагностирована у россиянина еще летом, из-за чего он тренировался с ограничениями.

В текущем регулярном чемпионате россиянин сыграл 33 матча, в среднем за игру он набирал 10,4 очка, делал 3,3 подбора и 3,5 передачи.

«Бруклин» с 11 победами в 36 матчах занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.