Российский баскетболист «Бруклина» пропустит матч НБА с «Далласом»
Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин не примет участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Даллас Маверикс» из-за воспаления связки левой стопы, сообщается на странице клуба в соцсети Х.
Ранее в клубе сообщили, что травма была диагностирована у россиянина еще летом, из-за чего он тренировался с ограничениями.
В текущем регулярном чемпионате россиянин сыграл 33 матча, в среднем за игру он набирал 10,4 очка, делал 3,3 подбора и 3,5 передачи.
«Бруклин» с 11 победами в 36 матчах занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
