 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп поговорил с Маском о Starlink в Иране на фоне отключения интернета

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп поговорил с бизнесменом Илоном Маском о системе спутникового интернета Starlink в Иране, сообщает пресс-пул Белого дома.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что администрация американского лидера рассматривает возможность отправки в Иран терминалов спутникового интернета Starlink на фоне ограничений доступа к сети, введенных иранскими властями.

По данным газеты, мера может позволить участникам антиправительственных протестов обходить отключения интернета.

Starlink — глобальная система высокоскоростного спутникового интернета, созданная компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Ее ключевое отличие от традиционных спутниковых провайдеров — использование не единичных аппаратов на высокой орбите, а массового созвездия из тысяч малых спутников, размещенных на низкой околоземной орбите. Это позволяет обеспечить широкополосный доступ в Сеть из любой точки планеты с низкой задержкой сигнала, в том числе из самых удаленных и труднодоступных регионов, где отсутствует наземная инфраструктура.

Протесты в Иране: причины, последствия и вмешательство США
Радио
Фото:Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее, 8 января, в Иране, где с конца прошлого года продолжаются массовые протесты и акции неповиновения, произошло общенациональное отключение интернета, которому предшествовали усиливающиеся меры цифровой цензуры, направленные против протестов. В сервисе мониторинга сети NetBlocks считают, что это серьезно ограничит возможность получать информацию о происходящем непосредственно с мест событий.

Протесты, вызванные обесцениванием риала и инфляцией около 50% на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов. Иранская правозащитная организация IHRNGO, базирующаяся в Осло, сообщила, что на 16-й день протестов погибли по меньшей мере 648 протестующих, но точное число жертв установить сложно из-за отключений интернета. Агентство Tasnim писало, что в результате беспорядков погибли более сотни силовиков. МИД Ирана назвал США и Израиль причастными к беспорядкам.

Трамп допустил применение силы в случае жестокого подавления протестов. В Тегеране его решение назвали «безрассудным» и пригрозили жестким ответом, обвинив Запад в попытках дестабилизировать экономику страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Плугина Ирина
Иран Starlink Дональд Трамп Илон Маск
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Starlink на месяц обеспечит Венесуэле бесплатный доступ в интернет
Политика
Иран обвинил США и Израиль в массовых протестах
Политика
Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
В Харькове после взрывов начался пожар Политика, 01:48
WSJ узнала о жалобах Трампа на генпрокурора из-за оппонентов и Эпштейна Политика, 01:45
Маск выразил желание получить опеку над ребенком из-за позиции его матери Политика, 01:31
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном Политика, 00:54
IATA ограничила провоз пауэрбанков на борту самолета Общество, 00:45
На территории Тимирязевской академии в Москве произошел пожар Общество, 00:31
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Трамп поговорил с Маском о Starlink в Иране на фоне отключения интернета Политика, 00:22
Над Россией за три часа сбили почти 80 дронов Политика, 00:13
Зеленский назначил нового замглавы СБУ и сменил руководство двух областей Политика, 00:08
ЦСКА и «Зенит» совершили крупный обмен. Кто от этого выиграл Спорт, 00:01
Глава СПЧ напишет учебник экономики без «мифов о процветающей демократии» Политика, 00:01
ОАК сменила главу «Туполева» и руководителя направления военной авиации Бизнес, 00:01
Только в одном крупном городе России цены на жилье в 2025 году снизились Недвижимость, 00:00