Трамп поговорил с Маском о Starlink в Иране на фоне отключения интернета

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп поговорил с бизнесменом Илоном Маском о системе спутникового интернета Starlink в Иране, сообщает пресс-пул Белого дома.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что администрация американского лидера рассматривает возможность отправки в Иран терминалов спутникового интернета Starlink на фоне ограничений доступа к сети, введенных иранскими властями.

По данным газеты, мера может позволить участникам антиправительственных протестов обходить отключения интернета.

Starlink — глобальная система высокоскоростного спутникового интернета, созданная компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Ее ключевое отличие от традиционных спутниковых провайдеров — использование не единичных аппаратов на высокой орбите, а массового созвездия из тысяч малых спутников, размещенных на низкой околоземной орбите. Это позволяет обеспечить широкополосный доступ в Сеть из любой точки планеты с низкой задержкой сигнала, в том числе из самых удаленных и труднодоступных регионов, где отсутствует наземная инфраструктура.

Ранее, 8 января, в Иране, где с конца прошлого года продолжаются массовые протесты и акции неповиновения, произошло общенациональное отключение интернета, которому предшествовали усиливающиеся меры цифровой цензуры, направленные против протестов. В сервисе мониторинга сети NetBlocks считают, что это серьезно ограничит возможность получать информацию о происходящем непосредственно с мест событий.

Протесты, вызванные обесцениванием риала и инфляцией около 50% на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов. Иранская правозащитная организация IHRNGO, базирующаяся в Осло, сообщила, что на 16-й день протестов погибли по меньшей мере 648 протестующих, но точное число жертв установить сложно из-за отключений интернета. Агентство Tasnim писало, что в результате беспорядков погибли более сотни силовиков. МИД Ирана назвал США и Израиль причастными к беспорядкам.

Трамп допустил применение силы в случае жестокого подавления протестов. В Тегеране его решение назвали «безрассудным» и пригрозили жестким ответом, обвинив Запад в попытках дестабилизировать экономику страны.