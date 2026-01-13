 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

ЦСКА и «Зенит» совершили крупный обмен. Кто от этого выиграл

Эксперты назвали неравноценным обмен Дивеева и Гонду между ЦСКА и «Зенитом»
Защитник Игорь Дивеев 11 января перешел из ЦСКА в «Зенит», а форвард Лусиано Гонду отправился в обратном направлении. Кто выиграл от этого трансфера — в подборке «РБК Спорт»
Игорь Дивеев
Игорь Дивеев (Фото: пресс-служба "Зенита")

Российский защитник Игорь Дивеев 11 января перешел из московского ЦСКА в «Зенит», а аргентинский нападающий Лусиано Гонду, с 2024 года выступавший за петербургский клуб, стал игроком «армейцев».

Контракт «Зенита» с Дивеевым рассчитан до лета 2029 года, а соглашение московской команды с 24-летним аргентинцем — до лета 2030 года.

В этом сезоне на счету Дивеева три гола в 19 матчах. В активе аргентинца в этом сезоне 22 матча за «Зенит», два гола и две результативные передачи.

ЦСКА после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, «Зенит» — второе.

Кто выиграл от этой сделки

Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин назвал обмен футболистов между «Зенитом» и ЦСКА оправданным.

«Кто выиграл от этих трансферов — мы узнаем в конце сезона. На сегодняшний день «Зениту» нужен защитник русского происхождения, а ЦСКА явно необходим нападающий. Поэтому руководители клубов и тренеры прекрасно понимают ситуацию в своих командах и приняли такое решение. На мой взгляд, эти решения оправданны. А что будет дальше и кто лучше будет играть в новом клубе — покажет сезон», — сказал Семин «РБК Спорт».

По мнению Семина, если ЦСКА отдают Дивеева, «значит, они видят замену ему в команде». «У клуба есть молодые защитники. Вообще, всегда фигурой важнее является нападающий, который должен подводить итог и забивать. ЦСКА в борьбе за чемпионство явно нужен был нападающий», — добавил он.

Семин добавил, что итоги трансферов можно подводить только по окончании сезона. «Оба клуба являются претендентами на чемпионство. Каждая команда хочет стать чемпионом страны. Итоги трансферов нельзя подводить, когда они состоялись. Итоги всегда подводят от результатов. Вся работа клубов подводится от них — есть результат и титулы, значит, все сработало правильно. Если нет, то надо находить другую работу», — в шутку заключил Семин.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что обмен Дивеева в «Зенит» и Гонду в ЦСКА является неравнозначным.

«Дивеев — ведущий игрок, основной футболист сборной России, один из наших лучших защитников. А Лусиано — это игрок запаса. Поэтому с точки зрения сегодняшнего дня этот обмен неравноценный. Но у каждого тренера есть свое видение. Видимо, тренер ЦСКА увидел в Лусиано большой потенциал с дальнейшим развитием. Но в любом случае это дело клубов», — сказал Колосков «РБК Спорт».

Колосков отметил, что после начала матчей можно делать выводы о том, для какого из клубов сделка была успешнее. «В руководстве ЦСКА сидят умные люди. Понятное дело, что потеря Дивеева невосполнима. Равного игрока в ЦСКА пока нет, и еще никого не купили. Им будет трудно. Но незаменимых нет, как-нибудь перестроятся. Только время покажет, какой из клубов выиграл в этой сделке. Когда начнутся матчи, тогда можно будет понять, кто выиграл, а кто проиграл», — добавил он.

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» заявил, что ему тяжело понять обмен Дивеева и Гонду.

«Лично мне сложно понять обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду сразу по двум причинам. Во-первых, идут разговоры о возможном ужесточении лимита на легионеров. Во-вторых, Игорь — ведущий игрок и защитник, которых и так в России можно пересчитать по пальцам одной руки. В общем, для меня это немного странно», — сказал Юран.

Юран допустил, что приобретение Гонду является «личным желанием» главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. «И я не могу сказать, что Лусиано чем-то запомнился по игре в «Зените». Может быть, этот трансфер — личное желание Фабио Челестини. Я уверен, что если бы российский тренер возглавлял ЦСКА, он бы не обменял Дивеева на Гонду», — заявил Юран.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Зенит» нуждается в таком игроке, как защитник Дивеев, а Гонду принесет пользу ЦСКА.

«Думаю, переход Дивеева из ЦСКА в «Зенит», а Лусиано из петербургской команды в московскую полезны для обоих клубов. «Зениту» нужен центральный защитник, и Дивеев, конечно, усилит оборону команды. Хороший трансфер. Лусиано же в последнее время потерял место в основном составе «Зенита», а для ЦСКА он будет хорош. В команде сейчас нет таких нападающих. Так что оба эти трансфера можно только приветствовать», — сказал Наумов «Матч ТВ».

Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА Игорь Дивеев ФК Зенит
