Медведев посоветовал Трампу «поторопиться» с присоединением Гренландии

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме призвал американского президента Дональда Трампа поторопиться с присоединением Гренландии к США.

«Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый — уже 90-й — субъект Федерации», — написал он в мессенджере Мах.

Кроме того, Медведев упомянул пользу от захвата Гренландии Соединенными Штатами «для оздоровления мирового климата» — в частности, было бы уничтожено «осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла — мегаполисе Нуук».

«Во-вторых, у блистательного Трампа появилась бы новая должность — acting president of Greenland, с которой он отлично справится. В-третьих, в результате уникальной войсковой операции можно было бы взять в плен и предать суду всех европейских негодяев, которые хотели уничтожить США и защищали утонувшую в разврате обитель инфернальной нечисти — так называемую Гренландию», — отметил зампред Совбеза.

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. Республиканец неоднократно говорил о возможности покупки Гренландии и применения силы, называя эти шаги «критически важными для национальной безопасности». Он утверждал, что Дания не защищает регион и допускает активность иностранных подводных лодок, несмотря на то что, в частности, эту информацию не подтвердил министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде.

10 января The Mail on Sunday сообщила, что президент США поручил Объединенному командованию спецопераций разработать план вторжения на остров. The Telegraph сообщила о переговорах Великобритании с союзниками по НАТО о размещении контингента для защиты Гренландии от потенциального нападения.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин сказал, что США давно планируют присоединение Гренландии и будут продолжать продвигать свои интересы в Арктике.