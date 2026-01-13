Глава СПЧ напишет учебник экономики без «мифов о процветающей демократии»

Валерий Фадеев стал редактором учебника по экономике для вузов «без излишней математизации». Он говорит, что там не будет множества формул, мифов о фритредерстве, а будут Глазьев и Сталин

Валерий Фадеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Предложение возглавить работу группы авторов и стать редактором нового учебника по экономике для высших учебных заведений поступило главе СПЧ от Министерства науки и высшего образования весной 2025 года, рассказал РБК председатель Совета по правам человека при президенте, бывший главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Учебник будет предназначен для студентов непрофильных вузов, прежде всего для социологов, политологов и историков.

Новый учебник, объемом 350–400 страниц, будет называться «Очерки по экономике и экономической науке». «Это первый заход, надо нащупать методику преподавания, поэтому мы решили, что назвать это финальным учебником было бы неправильно. Очерки — более свободный жанр, они не требуют полноты», — говорит Фадеев.

Над учебным пособием работают две команды — из Финансового университета и Санкт-Петербургского государственного университета. Работа, по словам Фадеева, находится на завершающей стадии, преподавание по новому учебнику может начаться уже в следующем учебном году.

Основная задача — показать студентам общую картину сложностей хозяйственной системы, сказал РБК Фадеев: «Экономика не может существовать отдельно от социальных и политических систем. Наша задача — не что-то опровергнуть, не обличить либерализм. Просто либерализм слишком узкий. Наша задача — всю полноту и сложность жизни показать студентам».

Выбор его как редактора Фадеев объясняет тем, что в этой работе «нужны элементы дерзости». «Образование — очень консервативная сфера. И чтобы там что-то серьезно сдвинуть, нужна некая, в хорошем смысле слова, наглость. Изнутри это сделать сложнее, поэтому вот так получилось, что я этим занимаюсь», — рассказал он РБК.

РБК направил запрос в Министерство науки и высшего образования.

Учебник без лишней математизации и мифов о демократии

Новый учебник, уверен его редактор, должен решить несколько проблем. Одна из них — «излишняя математизация». В современных учебниках по экономике, особенно в самых продвинутых, формул больше, чем в учебниках теоретической физики, принято считать, что экономика становится или уже стала точной наукой, говорит глава СПЧ.

«Эти сложные дифференциальные уравнения никакого отношения к реальному миру не имеют. Это просто игра ума», — убежден Фадеев. «Даже астрология, — продолжает он, — имеет большее отношение к науке, чем некоторые современные математизированные разделы экономической науки. Астрология, по крайней мере, опирается на движение планет, а эти модели ни на что не опираются. Естественно, они непродуктивны. По этим моделям нельзя описывать реальную экономику, нельзя строить прогнозы и предсказывать кризисы. Это имитация. Надо это признать», — призывает Фадеев.

Вторая проблема — многочисленные мифы, которые есть в учебниках. Например, говорит он, если посмотреть раздел о международной торговле многих из них, то изложение опирается на теорию Давида Рикардо. Она предполагает, что Англия должна торговать металлическими изделиями, а Португалия — поставлять на рынок вино. Но дело в том, что скобяные изделия более высокой степени переработки дают больше добавленной стоимости, а в вине меньше добавленной стоимости. Несложные соображения, расчеты и мировой опыт показывают, что сильная страна в экономическом отношении всегда обыграет страну слабую, говорит Фадеев. Теория Рикардо предполагает, что надо минимизировать разного рода протекционистские меры, но это, по его мнению, ложный подход. По словам редактора нового учебника, в истории нет ни одного примера быстрого экономического развития страны без жестких таможенных ограничений. В США XIX века тарифы на английскую сталь доходили до 100%, а в Японии начала XX века действовали жесточайшие ограничения и фактические запреты на ввоз различных товаров, то же самое происходило в Южной Корее, Китае. После того как страна окрепла, она обычно начинает выступать, наоборот, за снятие таможенных пошлин, как сейчас поступает, например, Китай, поэтому теория Рикардо верна в частном случае — в случае взаимодействия примерно равных по экономической силе стран, говорит Фадеев. Сейчас в учебниках этого разъяснения нет.

Еще один миф, требующий развенчания, — экономический рост и благосостояние достигается только в демократических странах, продолжает Фадеев. «Это неправда. Если мы посмотрим экономическую историю, это описано в учебниках, в том числе и западных, экономический рост всегда происходил в странах с более или менее жестким режимом. Так было в Британской империи, в Германии Бисмарка, послевоенной Японии и Южной Корее, которая является феноменальным примером олигархии для любого учебника», — отмечает глава СПЧ.

Он утверждает, что об этом в нынешних учебниках не говорится, а рассказывается миф о совмещении демократии и экономического роста. «Это не означает, что я против демократии. Просто развитие нашей страны произошло при советской власти в условиях жесткого режима. Примерно такого же, ну, может быть, чуть жестче, чем тот, что был в Германии, в Англии, в Южной Корее, в США, в Японии, Китае и так далее, и так далее. Это реальность, и студенты должны понимать эти реалии экономической жизни», — настаивает он. Крах авторитарных режимов Египта, Туниса и Ливии во время «арабской весны», по его мнению, объясняется преимущественно внешним вмешательством.

Экономика через историю и статистику

В изучении экономики Фадеев предлагает «исходить из постулатов двух великих людей» — историка экономической мысли Йозефа Шумпетера (автор трехтомника «История экономического анализа») и французского историка Фернана Броделя.

Шумпетер предлагал изучать экономику через теорию, историю и статистику, а Бродель исходил из того, что хозяйственная система имеет три этажа. Первый этаж, «гумус» — это малый бизнес, второй этаж — это, условно говоря, средний бизнес, а третий этаж — собственно капитализм, перечисляет Фадеев. На третьем этаже, где крутятся миллиарды и триллионы, нет конкуренции, а например, развязывают опиумные войны в Китае, взрывают «Северные потоки».

«Первая идея — изложить все основные экономические теории. И не навешивать ярлыки, вот эта теория правильная, а эта неправильная, показывать стороны сильной теории, показывать связь этой теории с тем временем, когда она создавалась, и в то же время объяснить стороны отрицательной, неуспехи этих теорий», — говорит Фадеев.

Изучать экономику через историю необходимо, так как экономические теории создавались в контексте своего времени — Карл Маркс писал во время бурного развития капитализма в Англии и Европе и возникновения нового класса — пролетариата, а развитие мысли Джона Мейнарда Кейнса об участии государства в управлении хозяйством невозможно было до XX века, пока доля государственного участия не стала увеличиваться. В создаваемых очерках авторы хотят показать все ключевые теории: меркантилизм, Адам Смит, Карл Маркс, Кейнс, маржинализм, финансовые теории, теории циклов в привязке ко времени, в которое они появлялись.

Экономика по Сталину и Глазьеву

Из российских экономистов в учебнике будут рассмотрены работы Николая Кондратьева, Александра Чаянова, Михаила Туган-Барановского, из современных экономистов — академика РАН Сергея Глазьева, рассказал Фадеев. Работы нобелевских лауреатов по экономике последних лет, например Дарона Аджемоглу, упоминать не планируется. «Они слабые. Экономическая наука зачахла, надо вернуться к истокам», — говорит редактор.

Советскому опыту, рассказывает Фадеев, в учебнике отводится большая глава. Она посвящена огромному индустриальному прорыву, который был совершен в 1930-е и 1960-е годы. Вклад труда заключенных в этот прорыв, по словам Фадеева, «еще один миф», он не был существенным, составил около 2%. Упомянут будет и руководитель советского государства Иосиф Сталин, в том числе как экономист. Советские экономисты пытались создать теорию социалистической экономики, им этого не удалось, Сталин лично занимался этой работой, она длилась много лет, но не получилась, рассказывает Фадеев о книге Сталина 1952 года «Экономические проблемы социализма в СССР».

Соавторов учебника Фадеев призывает написать о причинах краха советской экономики. До сих пор однозначного объяснения тому, что произошло, дано не было, отмечает он. «То, что произошло, уникально. Разрушить собственную экономику за несколько лет! Я прошу от всех экономистов дать более или менее внятное, доходчивое объяснение, почему же советская экономика рухнула», — говорит он.

Еще одна глава будет отведена описанию современной российской экономики, в ней будет приведена «динамика от краха 1990-х через восстановление 2000-х до современного состояния». Никакого специального названия для нынешней российской экономической системы авторы не предложат. «Зачем тут какие-то ярлыки вешать?» — объясняет Фадеев.