 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти сообщили о 55 домах, поврежденных при атаке дронов на Воронеж

В Воронеже 12 многоквартирных домов и 43 частных повреждены из-за дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

При атаке дронов ВСУ на Воронеж в ночь на 11 января поврждения получили 55 домов и более 80 автомобилей, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Петрин.

Он отметил, что по поручению главы региона Александра Гусева начались работы по восстановлению поврежденного в домах остекления. Первые оконные конструкции уже доставлены, начат их монтаж. Параллельно продолжаются замеры и заказ необходимых материалов.

По данным мэрии, обследование и осмотр проводятся в 43 домах частного сектора и в 12 многоквартирных домах. Также ведется оценка ущерба автомобилям. «Поступило более 80 заявлений от владельцев машин», — уточнил Петрин.

С 1 января в регионе действует решение Воронежской городской думы от 24 декабря 2025 года № 145-VI, которым установлен размер единовременной выплаты: до 200 тыс. руб. при частичном повреждении автомобиля и до 1 млн руб. при его полной утрате.

В ночь на воскресенье, 11 января, Воронеж подвергся налету почти двух десятков дронов ВСУ. Несколько человек пострадали, одна из раненых, молодая женщина, скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы.

Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница
Общество
Фото:petrin_vrn / Telegram

Глава региона охарактеризовал атаку как одну из самых мощных на областной центр с начала военной операции.

В МИД России подчеркнули, что организаторы и исполнители удара по Воронежской области и другим регионам России понесут неотвратимое наказание. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассматривает произошедшее как очередной акт терроризма. Она отметила, что МИД решительно осуждает атаку и призывает международные организации дать ей объективную и беспристрастную оценку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Воронеж беспилотники повреждения
Материалы по теме
Гусев назвал атаку на Воронеж одной из сильнейших с начала конфликта
Политика
Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница
Общество
Гусев рассказал о пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Трамп поговорил с Маском о Starlink в Иране на фоне отключения интернета Политика, 00:22
Над Россией за три часа сбили почти 80 дронов Политика, 00:13
Зеленский назначил нового замглавы СБУ и сменил руководство двух областей Политика, 00:08
ЦСКА и «Зенит» совершили крупный обмен. Кто от этого выиграл Спорт, 00:01
Глава СПЧ напишет учебник экономики без «мифов о процветающей демократии» Политика, 00:01
ОАК сменила главу «Туполева» и руководителя направления военной авиации Бизнес, 00:01
Только в одном крупном городе России цены на жилье в 2025 году снизились Недвижимость, 00:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Власти сообщили о 55 домах, поврежденных при атаке дронов на Воронеж Политика, 12 янв, 23:55
Paramount подала в суд на Warner Bros. Бизнес, 12 янв, 23:47
Apple выбрала Google Gemini для создания обновленной версии Siri Технологии и медиа, 12 янв, 23:19
Mercedes-Benz зарегистрировал в России товарный знак Бизнес, 12 янв, 23:08
Американский конгрессмен внес законопроект об «аннексии Гренландии» Политика, 12 янв, 22:58
Медведев посоветовал Трампу «поторопиться» с присоединением Гренландии Политика, 12 янв, 22:56
Bloomberg узнал о просьбе НАТО к Турции досрочно отправить F-16 в Балтию Политика, 12 янв, 22:38