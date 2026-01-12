Власти сообщили о 55 домах, поврежденных при атаке дронов на Воронеж

При атаке дронов ВСУ на Воронеж в ночь на 11 января поврждения получили 55 домов и более 80 автомобилей, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Петрин.

Он отметил, что по поручению главы региона Александра Гусева начались работы по восстановлению поврежденного в домах остекления. Первые оконные конструкции уже доставлены, начат их монтаж. Параллельно продолжаются замеры и заказ необходимых материалов.

По данным мэрии, обследование и осмотр проводятся в 43 домах частного сектора и в 12 многоквартирных домах. Также ведется оценка ущерба автомобилям. «Поступило более 80 заявлений от владельцев машин», — уточнил Петрин.

С 1 января в регионе действует решение Воронежской городской думы от 24 декабря 2025 года № 145-VI, которым установлен размер единовременной выплаты: до 200 тыс. руб. при частичном повреждении автомобиля и до 1 млн руб. при его полной утрате.

В ночь на воскресенье, 11 января, Воронеж подвергся налету почти двух десятков дронов ВСУ. Несколько человек пострадали, одна из раненых, молодая женщина, скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы.

Глава региона охарактеризовал атаку как одну из самых мощных на областной центр с начала военной операции.

В МИД России подчеркнули, что организаторы и исполнители удара по Воронежской области и другим регионам России понесут неотвратимое наказание. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассматривает произошедшее как очередной акт терроризма. Она отметила, что МИД решительно осуждает атаку и призывает международные организации дать ей объективную и беспристрастную оценку.