Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном

В число основных торговых партнеров Ирана входят Индия, Турция и Китай. Новые тарифы Трампа могут нарушить торговое перемирие с Си Цзиньпином. Индийские товары уже облагаются американскими пошлинами в 50%

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп объявил в Truth Social, что вводит пошлины в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном.

Решение вступает в силу немедленно и касается любых государств, которые ведут дела с Тегераном, написал он.

К основным торговым партнерам Исламской Республики относятся Индия, Турция и Китай, отмечает Bloomberg. Президент США уже ввел пошлины в размере до 50% на индийские товары из-за закупок российской нефти. Дополнительные 25%-процентные тарифы на продукцию из Китая могут нарушить торговое перемирие, которое Трамп заключил с Си Цзиньпином в конце прошлого года, пишет агентство.

Несколько часов назад пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп рассматривает любые действия против Ирана из-за жесткого подавления протестов, в том числе и авиаудары, но «первым вариантом» считает дипломатию.

По данным источника Axios, хотя республиканец и склоняется к ударам с воздуха из-за гибели протестующих, окончательное решение еще не принято. Президент США намерен обсудить возможные действия с командой по национальной безопасности во вторник, 13 января. По словам собеседника издания, некоторые в администрации считают, что удары по Ирану могут быть контрпродуктивными.

Массовые беспорядки, первоначально вызванные резким падением курса риала и ухудшением экономической ситуации в Иране, продолжаются с конца декабря, Bloomberg называет их самым серьезным вызовом руководству республики с 1979 года. По данным правозащитников Human Rights Activist News Agency, при подавлении протестов на данный момент погибли более 500 человек, арестованы около 10 тыс.

12 января глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил об открытом канале связи со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. До этого он обвинил в причастности к протестам США и Израиль.