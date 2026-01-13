Над Россией за три часа сбили почти 80 дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 мск уничтожили над российскими регионами 78 украинских беспилотников, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ВСУ — 36 — перехватили и сбили над Крымом. Над Орловской областью уничтожили 14 беспилотных аппаратов, над Липецкой — восемь, над Азовским и Черным морями — по шесть. Над Тульской областью сбили четыре дрона, над Брянской — два, над Воронежской и Ростовской — по одному.

В Липецкой области во время налета беспилотников на Елец пострадал один человек, получивший осколочное ранение, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Пострадавший получил медицинскую помощь — машина скорой помощи оказалась под ударом, но продолжила движение к раненому, несмотря на повреждение, добавил губернатор. После падения фрагментов дронов в нескольких частных домах произошли возгорания, еще в нескольких было повреждено остекление.

При атаке дронов ВСУ на Воронеж в ночь на 11 января повреждения получили 55 домов и более 80 автомобилей. Тогда город атаковали почти 20 украинских беспилотников. Несколько человек пострадали, одна женщина умерла в больнице от черепно-мозговой травмы. Власти региона назвали атаку одной из самых мощных с начала спецоперации.