Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за три часа сбили почти 80 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 мск уничтожили над российскими регионами 78 украинских беспилотников, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ВСУ — 36 — перехватили и сбили над Крымом. Над Орловской областью уничтожили 14 беспилотных аппаратов, над Липецкой — восемь, над Азовским и Черным морями — по шесть. Над Тульской областью сбили четыре дрона, над Брянской — два, над Воронежской и Ростовской — по одному.

В Липецкой области во время налета беспилотников на Елец пострадал один человек, получивший осколочное ранение, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Пострадавший получил медицинскую помощь — машина скорой помощи оказалась под ударом, но продолжила движение к раненому, несмотря на повреждение, добавил губернатор. После падения фрагментов дронов в нескольких частных домах произошли возгорания, еще в нескольких было повреждено остекление.

В Анапе и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов
Политика
Анапа

При атаке дронов ВСУ на Воронеж в ночь на 11 января повреждения получили 55 домов и более 80 автомобилей. Тогда город атаковали почти 20 украинских беспилотников. Несколько человек пострадали, одна женщина умерла в больнице от черепно-мозговой травмы. Власти региона назвали атаку одной из самых мощных с начала спецоперации.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Трамп поговорил с Маском о Starlink в Иране на фоне отключения интернета Политика, 00:22
Над Россией за три часа сбили почти 80 дронов Политика, 00:13
Зеленский назначил нового замглавы СБУ и сменил руководство двух областей Политика, 00:08
ЦСКА и «Зенит» совершили крупный обмен. Кто от этого выиграл Спорт, 00:01
Глава СПЧ напишет учебник экономики без «мифов о процветающей демократии» Политика, 00:01
ОАК сменила главу «Туполева» и руководителя направления военной авиации Бизнес, 00:01
Только в одном крупном городе России цены на жилье в 2025 году снизились Недвижимость, 00:00
Власти сообщили о 55 домах, поврежденных при атаке дронов на Воронеж Политика, 12 янв, 23:55
Paramount подала в суд на Warner Bros. Бизнес, 12 янв, 23:47
Apple выбрала Google Gemini для создания обновленной версии Siri Технологии и медиа, 12 янв, 23:19
Mercedes-Benz зарегистрировал в России товарный знак Бизнес, 12 янв, 23:08
Американский конгрессмен внес законопроект об «аннексии Гренландии» Политика, 12 янв, 22:58
Медведев посоветовал Трампу «поторопиться» с присоединением Гренландии Политика, 12 янв, 22:56
Bloomberg узнал о просьбе НАТО к Турции досрочно отправить F-16 в Балтию Политика, 12 янв, 22:38