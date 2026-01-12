Mercedes-Benz зарегистрировал в России товарный знак
Немецкий автоконцерн Mercedez-Benz Group AG, ранее ушедший из России, зарегистрировал в стране товарный знак. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные из базы Роспатента.
Положительное решение Роспатента о регистрации товарного знака компании означает, что автоконцерну теперь официально разрешено выпускать и продавать на российском рынке автомобили Mercedez-Benz, а также комплектующие к ним.
Роспатент получил заявку на регистрацию товарного знака в России от компании Mercedes-Benz Group AG из Штутгарта в сентябре 2025 года.
Согласно базе данных Роспатента, автоконцерн планировал зарегистрировать название бренда Mercedes-Benz в двух написаниях — на английском и на русском языках.
После начала военной операции на Украине российский рынок покинул ряд зарубежных компаний. В апреле 2023 года немецкий производитель продал завод в Московской области, дистрибьюторскую структуру и лизинговую «дочку». Новым владельцем активов стал дилер «Автодом». Условия сделки предусматривают право обратного выкупа подмосковного предприятия в течение шести лет.
