IATA ограничила провоз пауэрбанков на борту самолета

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с 1 января изменила правила перевозки пауэрбанков, зарядных устройств и гаджетов с литий-ионными батареями, следует из публикации на сайте IATA.

Согласно новым нормам, теперь такие устройства разрешено брать только в ручную кладь. Зарядка гаджетов от пауэрбанков во время руления, взлета и посадки воздушного судна запрещена, а сам пауэрбанк нельзя подключать к источникам питания в салоне во время полета.

Кроме того, пауэрбанки необходимо размещать под сиденьем перед пассажиром или в кармане кресла спереди. Размещение устройств на полках для багажа над сиденьями теперь запрещено.

Осенью 2025 года использование внешних аккумуляторов на борту самолета запретила авиакомпания Emirates. Ранее ее примеру последовали турецкий авиаперевозчик AJet и Singapore Airlines.

В октябре на борту рейса Air China из Ханчжоу в Сеул загорелась литиевая батарея в ручной клади пассажира. Лайнер экстренно приземлился в аэропорту Пудун в Шанхае, экипаж оперативно потушил огонь на багажной полке.

Ранее, в июне, похожий случай произошел на рейсе авиакомпании «Якутия» — замыкание пауэрбанка в ручной клади вызвало задымление салона и оплавило ковер. Экипаж вовремя выявил источник задымления, самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска.