Общество⁠,
0

IATA ограничила провоз пауэрбанков на борту самолета

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с 1 января изменила правила перевозки пауэрбанков, зарядных устройств и гаджетов с литий-ионными батареями, следует из публикации на сайте IATA.

Согласно новым нормам, теперь такие устройства разрешено брать только в ручную кладь. Зарядка гаджетов от пауэрбанков во время руления, взлета и посадки воздушного судна запрещена, а сам пауэрбанк нельзя подключать к источникам питания в салоне во время полета.

Кроме того, пауэрбанки необходимо размещать под сиденьем перед пассажиром или в кармане кресла спереди. Размещение устройств на полках для багажа над сиденьями теперь запрещено.

В Шанхае самолет экстренно сел из-за возгорания аккумулятора на борту
Общество

Осенью 2025 года использование внешних аккумуляторов на борту самолета запретила авиакомпания Emirates. Ранее ее примеру последовали турецкий авиаперевозчик AJet и Singapore Airlines.

В октябре на борту рейса Air China из Ханчжоу в Сеул загорелась литиевая батарея в ручной клади пассажира. Лайнер экстренно приземлился в аэропорту Пудун в Шанхае, экипаж оперативно потушил огонь на багажной полке.

Ранее, в июне, похожий случай произошел на рейсе авиакомпании «Якутия» — замыкание пауэрбанка в ручной клади вызвало задымление салона и оплавило ковер. Экипаж вовремя выявил источник задымления, самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска.

Плугина Ирина
Международная ассоциация воздушного транспорта аккумулятор перевозка самолет
