Политика⁠,
0

Зеленский назначил нового замглавы СБУ и сменил руководство двух областей

Зеленский сообщил, что кадровые изменения в регионах и Службе безопасности Украины продолжатся

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Рудницкого заместителем главы Службы безопасности страны, освободив его от должности главы Волынской областной государственной администрации. Временно исполнять обязанности руководителя администрации будет бывший заместитель Рудницкого Роман Романюк. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Рудницкий возглавил Волынскую администрацию в ноябре 2024 года, до этого он более 20 лет служил в органах СБУ. Он начинал службу как оперативный сотрудник и впоследствии возглавлял региональные управления ведомства, в частности, в Закарпатской и Волынской областях, отмечает «Украинская правда».

Еще одним указом Зеленский назначил Тараса Пастуха главой Тернопольской областной государственной администрации. Ее прежний руководитель Вячеслав Негода был уволен 9 января, тогда же Зеленский сменил глав Черновицкой, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой областей.

Зеленский назначил новых глав в четырех областях Украины
Политика
Владимир Зеленский

В вечернем обращении Зеленский заявил: «Продолжил сегодня кадровые изменения — и в регионах, и в Службе безопасности Украины. Будут еще решения».

Перестановки в органах власти Укрины продолжаются с начала года. 5 января временным исполняющим обязанности главы СБУ стал Евгений Хмара — начальник Центра специальных операций «А» ведомства. Прежний руководитель службы Василий Малюк заявил, что остается в системе СБУ для реализации «спецопераций мирового уровня» против России.

До этого Зеленский предложил руководителю Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины. Возглавляющий ведомство Денис Шмыгаль получил предложение перейти в Министерство энергетики.

