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Снос разбудил соседей
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Снос разбудил соседей
Газета № 129 (2626) (2407) Политика, 00:01
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Снос разбудил соседей
Левада-центр и РБК провели исследование об отношении москвичей к реновации
Жители московских пятиэтажек и их соседи по-разному относятся к реновации, но вместе опасаются масштабного строительства в своих районах, выяснил Левада-центр в ходе исследования, проведенного по заказу РБК
Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Соседи против реновации

Почти две трети москвичей, живущих рядом с домами, которые снесут по программе реновации, не хотели бы присоединяться к программе. Таковы результаты исследования, проведенного Левада-центром по заказу РБК. Жителей домов, расположенных по соседству со сносимыми пятиэтажками, спросили, поддерживают ли они включение их дома в программу. 64,5% из тех, кто согласился ответить, сказали, что не поддерживают, еще 35,5% хотели бы, чтобы их дом вошел в программу.

Исследования настроений москвичей, живущих по соседству со сносимыми домами, до этого​ не публиковались. В апреле ВЦИОМ опрашивал жителей, включенных в программу пятиэтажек, и 80% поддержали реновацию. В мае вышел опрос жителей предполагаемых районов реновации — 74% из них выразили желание участвовать в программе. В июне было объявлено, что 67% москвичей в целом поддерживают реновацию.

Опрос Левада-центра проводился в июне 2017 года среди 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в Москве. В опросе приняли участие только респонденты, которые являются собственниками (законными представителями несовершеннолетних собственников) или нанимателями по договору социального найма. В исследовательских целях выборка была разделена на две части: 500 жителей домов, предварительно вошедших в программу реновации, и 500 жителей соседних домов, не входящих в программу реновации (по состоянию на 1 июня 2017 года). Поквартирный опрос проводился методом личного интервью среди жителей 50 районов города с наибольшим количеством домов, предложенных мэрией Москвы на голосование по вопросу реновации. В каждом районе опрашивались жители двух домов: предварительно вошедшего в программу реновации и расположенного рядом. Адреса домов, входящих в программу реновации, отбирались случайным образом.

За снос уже проголосовал 4161 дом, еще 1,5 тыс. провели общие собрания собственников, на которых также высказались за реновацию. Таким образом, в программу могут войти 5,5 тыс. домов. При этом она затронет еще тысячи домов поблизости, утверждают эксперты. Таких домов будет не меньше, чем сносимых, полагает профессор МАРХИ Алексей Крашенинников. Программа реновации может так или иначе затронуть половину города, говорит директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина. «Таких зданий точно будет более 10 тыс. Пятиэтажки расположены практически по всему городу, в сложившихся районах», — пояснила Ильина. Всего в столице 40 тыс. жилых многоквартирных домов. Дома будут сносить в 82 районах, общее население которых составляет 8,3 млн человек, подсчитал РБК, или две трети от официальной численности жителей города.

Стройка пугает всех

Главными проблемами реновации жители соседних домов считают масштабное строительство, которое развернется в рамках программы (34%), низкое качество новых домов (26%) и насильственное переселение москвичей из престижных районов на окраины (23%). Противники реновации в первую очередь отмечают плохое качество новых домов и выселение москвичей, эти варианты выбрали по 34% респондентов. Шум, грязь и другие последствия стройки чаще всего называли проблемой реновации все респонденты Левада-центра (31%) — жители и хрущевок, и соседних домов. Еще 24% предсказывают транспортные проблемы, в том числе нехватку парковок.

На вопрос, в чьих интересах проходит программа реновации, жители несносимых домов чаще всего называли застройщиков — такой вариант выбрали 49% опрошенных. Вице-мэр Марат Хуснуллин в мае заявлял, что Москва «не видит» девелоперов в программе, однако министр строительства России Михаил Мень заявил, что частные застройщики будут участвовать. По данным РБК, к реновации, в частности, может подключиться группа компаний ПИК. Заметная доля соседей пятиэтажек (41%) считают главными бенефициарами реновации московские власти. При этом 44% жителей несносимых домов все же полагают, что программа будет реализована в интересах переселенцев. С тем, что реновация в интересах всех москвичей, согласны только 9%.

Среди всех опрошенных — жителей как хрущевок, так и несносимых соседних домов — самым популярным оказалось мнение, что реновация пройдет в интересах жителей пятиэтажек. Так считают половина опрошенных. При этом 47% полагают, что она будет в интересах застройщиков. 37% респондентов считают выгодополучателями власти; только 11% верят, что программа будет проводиться в интересах всех москвичей.

«Близлежащие дома более современные, многоэтажные, поэтому их жители чаще довольны состоянием своих жилищных условий», — пояснил РБК социолог Левада-центра разницу в отношении к реновации жителей пятиэтажек и соседних домов.

Жить рядом с пятиэтажками более комфортно, чем рядом с домами, которые построят вместо хрущевок, говорит ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук. Новые дома будут выше, население района увеличится, зеленые насаждения сократятся. Поэтому большинство соседей отрицательно относятся к реновации. «Люди не хотят менять свой образ жизни из-за соседних домов и испытывать дискомфорт за счет других», — пояснил РБК Федорук. Некоторые жители несносимых домов пытались добиться права участвовать в голосовании о сносе пятиэтажек, потому что не хотели, чтобы их район на пять—десять лет превращался в стройку, рассказал РБК член Московской коллегии адвокатов Артур Айрапетов.

Хрущевки верят властям

Мнение жителей домов, которые будут участвовать в реновации, сильно отличается от точки зрения их соседей. 85,5% жильцов домов, попавших в предварительный список реновации, голосовали за снос, говорится в исследовании Левада-центра. Основная причина — желание переехать в более комфортное жилье. Большинство голосовавших за снос (70%) сказали, что их дом находится в аварийном состоянии и при переезде они улучшат жилищные условия. Более половины сторонников переезда (52%) ссылаются на то, что дом устарел конструктивно, в нем нет лифтов, балконов или мусоропроводов. Кроме того, 46% сторонников сноса надеются получить квартиру большей площади. Только 30% жителей пятиэтажек, проголосовавших за переезд, оценили качество ремонта в своей квартире как «хорошее» и «очень хорошее».

Среди жильцов хрущевок, голосовавших против сноса, а это 14,5%, наоборот, большинство довольны ремонтом в своей квартире (71,2%). ​В целом противников реновации устраивают их жилищные условия, и они не хотят ничего менять — об этом заявил 71% опрошенных. Состояние дома 54% из голосовавших против сноса считают «хорошим» и «очень хорошим». Средняя площадь жилья у противников реновации — 54 кв. м, тогда как у сторонников расселения — 44 кв. м. Минимальная площадь у противников реновации — 26 кв. м, у сторонников — 9 кв. м. Срок проживания в Москве и наличие автомобиля не влияли на выбор жителей.

Опрос показал, что 59% голосовавших против сноса своего дома опасаются, что их переселят в другой район, а 48% боятся переехать в пределах своего района, но дальше от транспортной инфраструктуры и социальных объектов. К слову, страх переселения в другой район отмечается у трети (33%) всех жителей пятиэтажек, а практически каждый четвертый (23%) опасается переехать в пределах своего района в место с худшей инфраструктурой.

«В принципе фиксируется высокое доверие властям и информации о программе, которую доносят до населения и в которой говорят, что «станет лучше», — отмечает социолог Левада-центра Степан Гончаров. Он подчеркивает, что один из основных источников новостей о программе — телевидение. «Протестное» голосование среди жителей пятиэтажек связано в первую очередь с недоверием властям: противники реновации считают, что программа проводится только в интересах застройщиков и выиграет от нее лишь небольшая часть населения, пояснил Гончаров.

Безусловно, повышение комфортности проживания — это основной мотив изменить жилищные условия, говорит директор направления «городское хозяйство» Института экономики города Владилен Прокофьев. Речь идет как о жилых помещениях, так и о придомовой территории. Жители, которые потратили деньги на ремонт квартир, разумеется, меньше хотят переезжать. «Если человеку комфортно проживать в своем доме, он никогда не будет голосовать за снос», — уверен Прокофьев. Судя по результатам опроса, большинство жителей пятиэтажек полагают, что город решит их жилищные проблемы, отметил Прокофьев. Эксперт полагает, что столичные власти заранее проводили некие социологические исследования, прежде чем принимать решение о реновации.​ Как пояснял Сергей Собянин, в список для голосования включали пятиэтажки в неудовлетворительном техническом состоянии, в них заранее провели телефонный опрос, и большинство жителей выразили желание участвовать в реновации.

42% за новый срок Собянина

Благодаря программе реновации москвичи стали лучше относиться к президенту России Владимиру Путину, следует из результатов исследования Левада-центра. 23% всех опрошенных заявили, что их мнение о Путине улучшилось из-за его позиции по программе.

Сергей Собянин публично согласовал программу реновации с главой государства на встрече 21 февраля. Мэр заявил, что в городе 25 млн кв. м «некомфортного», ветхого жилья, которое через 10–20 лет станет аварийным. Президент ответил, что москвичи ждут, когда эти дома снесут, построят новое жилье, и это «представляется самым правильным решением». Однако решение властей вызвало протест у части москвичей, которые посчитали, что объявленная реновация нарушает их права на частную собственность и грозит переселением в более дешевое жилье и отдаленные районы. Путин заявил, что не подпишет закон о реновации, если он будет нарушать права москвичей. 14 мая на митинг против реновации на проспект Сахарова вышли до 30 тыс. москвичей. В итоге, как выяснил РБК, Кремль решил публично дистанцироваться от реновации.

При этом 44% опрошенных не поменяли отношения к президенту из-за программы реновации, 5% респондентов изменили его в худшую сторону. Пятая часть москвичей (21%) не знают, как Путин относится к сносу хрущевок.

Собянина хотели бы видеть следующим мэром Москвы 42% жителей пятиэтажек и их соседей, но велико число и тех, кто хотел бы, чтобы его место занял другой, — таковых 30% (и это несколько больше, чем Алексей Навальный набрал на выборах мэра Москвы в 2013 году — 27,2%). Еще 28% опрошенных не смогли ответить, кого они хотели бы видеть следующим мэром столицы.

Опрос проводился среди жителей пятиэтажек и соседних домов, и эта выборка может отличаться по своим электоральным установкам от среднемосковских показателей, отмечает Гончаров из Левада-центра.

Переизбрание нынешнего градоначальника поддерживают 52% сторонников реновации — как в хрущевках, так и в несносимых домах. Противники сноса в основном недовольны действующим мэром, только 24% готовы голосовать за него в 2018 году. На прошедших выборах нынешние сторонники и противники реновации голосовали по-разному — за Собянина были 37% поддерживающих снос и 26% не поддерживающих. За Навального проголосовали 2–3% респондентов независимо от их отношения к реновации. «Стоит обратить внимание на высокий процент отказов отвечать на вопрос об участии в выборах мэра — 18–19%, и еще 4–6% отказались отвечать, за кого они проголосовали. Возможно, что некоторые сторонники Навального не пожелали отвечать на вопрос, но причины могут быть разные: от недоверия к интервьюеру в контексте опроса про реновацию до разочарования в своем лидере после массированной кампании против оппозиционного политика», — пояснил Гончаров.

Готовы к протестам

Левада-центр также проанализировал предпочтения затронутых программой реновации москвичей применительно к парламентским выборам 2016 года. Доля избирателей «Единой России» среди жителей хрущевок, проголосовавших за снос своих домов, в три раза больше, чем среди голосовавших против реновации, — 27 против 9%. Последние в пять раз чаще голосовали за КПРФ — 19 против 4% поддержавших снос.

В митинге против реновации участвовали 14% жителей хрущевок, голосовавших против сноса, и 2% обитателей соседних домов, не желающих входить в программу. Треть голосовавших против сноса (34%) готовы участвовать в будущих акциях протеста. 39% из готовых прийти на акцию против реновации составляют люди старше 55 лет. В митингах в поддержку сноса участвовал 1% респондентов. «Оппозиционность противников реновации чаще означает поддержку системной оппозиции, а не радикальной», — отметил Гончаров.

Реновация была не столько причиной, сколько поводом для протестных акций в Москве, москвичи раскололись по вопросу о доверии к городской власти, и отношение к реновации — одно из проявлений этого раскола, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Те, кто доверяет власти, лучше относятся и к реновации. «У них ниже презумпция подозрительности», — пояснил политолог в разговоре с РБК.

Причастность Владимира Путина к программе реновации не принесла ему ни плюсов, ни минусов; скорее, люди укрепились в своем отношении к нему, уверен Виноградов. «Говорить о том, что у программы реновации есть какая-то история успеха, преждевременно. О механическом переносе программы в другие регионы речи не идет не только в силу очевидных финансовых аспектов, но также потому, что такие темы фиксируют раскол в обществе», — заключил политолог.

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Авторы: София Сарджвеладзе, Светлана Анненская, Иван Федоров.
Теги: Владимир Путин , Левада-центр , Сергей Собянин , москвичи , хрущевки , реновация , пятиэтажки , социологические опросы ...
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