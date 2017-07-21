Палату пополнят узнаваемые лица

Совет Федерации осенью ожидает ротация

После сентябрьских выборов в Совфед придут 14 новых сенаторов, рассказали РБК три источника в верхней палате. По губернаторской квоте ее пополнят бывшие главы регионов и дипломаты, главком ВКС и врач

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Кто идет на выход

Из Совета Федерации осенью уйдут 14 сенаторов, срок полномочий которых заканчивается в сентябре—октябре, рассказали РБК три источника в верхней палате Федерального Собрания. Ранее источники «РИА Новости» и РБК сообщили об отставке девяти сенаторов, 20 июля трое собеседников РБК в верхней палате дополнили этот список еще пятью фамилиями — это зампредседателя комитета по экономической политике Виктор Рогоцкий (от Ярославской области), члены комитетов по природопользованию, экономике и бюджету Татьяна Мантатова (от Бурятии), Александр Верховский (от Сахалина), Вячеслав Шверикас (от Адыгеи) и Алексей Костюков (от Новгородской области).

Кроме них из верхней палаты должны уйти Александр Тотоонов (от Северной Осетии — Алании), Алексей Чекалин (от Удмуртии), Сергей Катанандов (от Карелии), Николай Петрушкин (от Мордовии), Олег Алексеев (от Саратовской области), Владимир Харламов (от Краснодарского края), Олег Казаковцев (от Кировской области), Андрей Соболев (от Севастополя) и Игорь Морозов (от Рязанской области).

Кому переходят мандаты

Некоторые из освобождающихся мест уже распределены. Источники РБК ранее сообщили о приходе в Совет Федерации новых лиц. Например, кандидатом от врио главы Удмуртии Александра Бречалова станет нынешняя глава Россотрудничества Любовь Глебова, на место Петрушкина придет посол России в США Сергей Кисляк. Кресло Рогоцкого достанется первому замминистра здравоохранения Игорю Каграманяну, а врио губернатора Кировской области Игорь Васильев приведет в верхнюю палату главу Воздушно-космических сил Виктора Бондарева.

Два источника РБК в верхней палате подтвердили информацию «Коммерсанта» о том, что в верхнюю палату придут несколько ушедших в отставку губернаторов. Мантатову заменит экс-губернатор Бурятии Вячеслав Наговицын, Морозова — бывший глава Рязанской области Олег Ковалев, Костюкова — возглавлявший Новгородскую область Сергей Митин. Кресло Верховского достанется заведующему хирургическим отделением Углегорской центральной больницы Юрию Архарову.

Полномочия заканчиваются в сентябре—октябре 2017 года у 23 сенаторов. Однако семерым удалось добиться их продления, сообщили источники «РИА Новости» и РБК 19 июля. Среди них глава международного комитета Константин Косачев (от Марий Эл), его заместитель, глава временной комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов (от Пермского края), замглавы комитета по конституционному законодательству Людмила Бокова (от Саратовской области), замглавы комитета по науке Виктор Кресс (от Томской области) и члены комитетов по обороне, бюджету и федеративному устройству Олег Ткач, Эдуард Россель и Николай Рыжков, которые представляют Калининградскую, Свердловскую и Белгородскую области соответственно.

Двое действующих членов палаты, Александр Верховский и Виктор Рогоцкий, через своих помощников подтвердили РБК информацию о том, что покинут ее осенью. Также о своем уходе РБК заявил Игорь Морозов. «Потому что выборы, приходит новый губернатор, он формирует свою команду», — пояснил он. Помощница одного из «выбывающих», по информации РБК, сенатора Вячеслава Шверикаса, сообщила, что ее шеф покидать свой пост не собирается.

Остальные сенаторы либо были недоступны для комментариев, либо отказались от них.​

Приход в верхнюю палату новых, узнаваемых лиц поможет председателю палаты Валентине Матвиенко упрочить статус Совета Федерации, считает глава фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «В Совет Федерации идут и бывшие губернаторы, и видные единороссы. Это скорее успех Матвиенко, чем ее желание за счет новых членов поднять статус палаты», — говорит руководитель аналитического департамента Центра политических исследований Татьяна Становая.

Вес приходящих в Совет Федерации политиков после их назначения начинает идти на убыль, считает политолог Алексей Макаркин. В пример он привел бывших депутатов Елену Мизулину и Алексея Пушкова. «С того момента, как они перешли в Совет Федерации, их влияние явно не выросло, а пошло на убыль. Я не вижу, чтобы те люди, которые придут туда в 2017 году, значительно могли повысить статус палаты», — рассуждает политолог.