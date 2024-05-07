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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян назвал недействующим трехстороннее заявление по Карабаху

Пашинян назвал недействующим заявление лидеров Армении, Азербайджана и России
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Пашинян сообщил о разногласиях с Азербайджаном по пункту соглашения, которое касается транспортного сообщения с Нахичеванью. В МИД России в конце апреля заявили, что трехстороннее заявление Еревана, Баку и Москвы актуально
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Ни один из пунктов трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года по Нагорному Карабаху больше не действует. Об этом, как пишут News.am и Aysor, заявил на пресс-конференции в Ереване армянский премьер Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, вокруг пункта 9 соглашения есть недоразумения, «делаются попытки создать впечатление, что он касается создания связи между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой». «Нет, речь не об этом. 9 пункт заявления касается разблокирования региональных экономических связей», — сказал премьер (цитата по Armenpress).

Азербайджан и его эксклав Нахичевань разделяет Сюникская область Армении. В период СССР Азербайджан с Нахичеванью связывал Зангезурский коридор — автомобильная трасса и часть Закавказской железной дороги. После распада Советского Союза и начала первой Карабахской войны сообщение на этом участке прекратилось.

В 2020 году, когда началась вторая Карабахская война, войскам Азербайджана удалось выйти к Сюникской области. 9 ноября того года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. Пункт 9 гласит: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ».

Представитель МИД России Мария Захарова в конце апреля сообщала, что соглашение актуально, «официально ни одна из сторон эти договоренности не дезавуировала», несмотря на вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Решение о выходе военных было принято вместе с Баку, непризнанная республика перешла под контроль Азербайджана в результате военной операции в сентябре 2023-го.

Пашинян заявил, что на делимитированных участках разместят погранвойска
Политика
Фото:Александр Патрин / ТАСС

Пашинян сообщил, что Ереван готов установить КПП для обеспечения сообщения между Нахичеванью и Азербайджаном, но Баку «не использует эту возможность и говорит, что если Армения не даст нам дорогу, мы построим ее вместе с Ираном». Премьер подчеркнул, что в пункте 9 «нет ни намека на то, что суверенитет и юрисдикция Армении будут каким-либо образом ограничены».

В 2022-м Пашинян говорил, что Баку обвиняет Ереван в невыполнении этого пункта, заявляя, что «по территории Армении должен задействоваться какой-то коридор». «Я специально процитировал 9 пункт трехстороннего заявления, чтоб показать очевидное — там нет слова «коридор», ничего не сказано про «коридор», — подчеркивал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что «люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан [через Армению в Нахичевань] должны проходить без какой-либо проверки». Осенью 2023 года он обсуждал вопрос Зангезурского коридора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний допустил, что он может пройти через Иран, а не Армению. Тегеран ранее выступал против принуждения Еревана к открытию коридора по армянской территории.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Никол Пашинян Армения Азербайджан Нагорный Карабах
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

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