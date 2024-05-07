Глава Чечни Кадыров призвал в мае взять под контроль Харьков и Одессу

Кадыров призвал в мае взять под контроль Харьков и Одессу

Рамзан Кадыров (в центре) (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Российской армии необходимо «более активно нападать», чтобы в мае установить контроль над Одессой и Харьковом, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 1».

«Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время. В этом месяце нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать», — сказал он.

По мнению главы Чечни, после этого необходимо «заставить» президента Украины Владимира Зеленского подписать «все бумаги, которые необходимы для России».

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