В «Локомотиве» рассказали об отсутствии предвзятого отношения к Дзюбе
В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к нападающему Артему Дзюбе, заявил «Спорт-Экспрессу» председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.
Ранее представитель 35-летнего футболиста Леонид Гольдман заявил, что в клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».
«Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом. У нас есть действующий контракт с Артемом. Сегодня говорить о чем-то пока преждевременно. Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артему, нет никакого предвзятого отношения», — сказал Нагорных.
В нынешнем сезоне Дзюба, который потерял место в составе «Локомотива» в последние месяцы, отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 26 играх во всех турнирах. Его контракт завершается в конце сезона.
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