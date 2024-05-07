Нагорных: в «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе

В «Локомотиве» рассказали об отсутствии предвзятого отношения к Дзюбе

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слова представителя футболиста, который заявил, что в клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона»

Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к нападающему Артему Дзюбе, заявил «Спорт-Экспрессу» председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

Ранее представитель 35-летнего футболиста Леонид Гольдман заявил, что в клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

«Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом. У нас есть действующий контракт с Артемом. Сегодня говорить о чем-то пока преждевременно. Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артему, нет никакого предвзятого отношения», — сказал Нагорных.

В нынешнем сезоне Дзюба, который потерял место в составе «Локомотива» в последние месяцы, отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 26 играх во всех турнирах. Его контракт завершается в конце сезона.