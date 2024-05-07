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Политика ,  
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В «Новых людях» назвали дату встречи в Госдуме с кандидатом в премьеры

Лидер «Новых людей» Нечаев: 10 мая в Думе пройдут встречи с возможным премьером
Алексей Нечаев
Алексей Нечаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Думские фракции, в том числе «Новые люди», должны встретиться с кандидатом в премьер-министры России 10 мая, заявил ТАСС лидер объединения Алексей Нечаев.

«10-го числа. Все фракции встречаются 10-го, в том числе и мы», — сказал он.

Кандидат в премьер-министры России, как правило, встречается с думскими фракциями по отдельности. Встреча для «Новых людей» назначена на 12:30 мск, уточнил Нечаев.

Правительство России 7 мая ушло в отставку. Это произошло в день инаугурации президента Владимира Путина, он в пятый раз вступил в должность главы государства.

Отставка правительства перед вновь избранным президентом предусмотрена статьей 116 Конституции России. Кроме того, согласно статье 111 Основного закона, президент в двухнедельный срок должен внести кандидатуру нового премьера в Госдуму. В Кремле допустили, что Путин предложит ее в день инаугурации. До формирования нового состава правительства министры и вице-премьеры продолжают работу в статусе исполняющих обязанности.

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Новое правительство будет утверждать Госдума, а затем — назначать президент. Глав некоторых министерств — Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа — назначат после консультаций с Советом Федерации.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее не исключил, что нижняя палата парламента рассмотрит кандидатуры на должность премьера 8 мая. Позднее заседание перенесли на два дня. Верхняя палата может обсудить кандидатуры министров силового блока до 15 мая, сказала «Первому каналу» спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Пост премьер-министра России с 2020 года занимает Михаил Мишустин.

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Теги
Госдума Алексей Нечаев премьер-министр России кандидат Новые люди

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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