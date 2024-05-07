МЧС снова предупредило жителей Подмосковья о заморозках

МЧС: в ночь на 8 мая в Подмосковье ожидаются заморозки до минус 3 градусов

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В ночь на 8 мая и утром того же дня в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов, сообщило региональное управление МЧС.

Заморозки со снегопадами обрушились на Москву и область в начале мая. Как пояснил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, снег в мае в столице периодически выпадает, это происходило в 2017, 2019 и 2022 годах.

«В 2017 году снег шел с 7 по 12 мая, не сказать, что он шел непрерывно в это время, но метеостанция Москвы на ВДНХ отмечала в эти дни выпадение снега, более того, в один из этих дней даже сформировался снежный покров. Так что ничего экстраординарного в том, что в Москве в первой декаде мая прошел снег, нет», — сказал синоптик.

Холода сохранятся в городе вплоть до 9 мая, предупредил Леус. Он также не исключил, что в ближайшие дни и во время вторых майских праздников в городе будут идти снег с дождем.

«Первая декада мая будет холоднее нормы, вторая декада близкая по своим температурным характеристикам к норме, а третья ожидается теплее положенных значений», — заключил метеоролог.

Утром 7 мая в Москве выпал мокрый снег. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в городе сейчас на 6–7 градусов ниже нормы. Это связано с тем, что Москва находится между двумя барическими образованиями, к востоку — циклон, а к западу — антициклон, пояснил синоптик.