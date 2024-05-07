Пашинян: руководитель Армении не должен ежегодно приезжать на парад в Москве

Пашинян объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Никол Пашинян (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Руководитель Армении, как и любой другой страны, не должен ежегодно приезжать на парад Победы в Москве, заявил армянский премьер Никол Пашинян на пресс-конференции. Его слова приводит News.am.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр Армении, как и президент Азербайджана Ильхам Алиев, не приедет на парад в Москве по случаю Дня Победы.

«В прошлом году я принял участие в мероприятиях 9 мая в Москве. И не думаю, что каждый год надо участвовать», — сказал премьер-министр Армении.

Пашинян подчеркнул, что не помнит практики, чтобы руководитель Армении или какой-либо иной страны ежегодно присутствовал на параде.

«Для вас не казалось бы странным, чтобы руководитель Армении каждый год присутствовал на параде 9 мая?» — задал он встречный вопрос журналисту.

Премьер Армении уже пропускал парад по случаю 9 Мая. Так, в 2020 году он не приехал в Москву на фоне пандемии коронавируса.

Пашинян также не посетил инаугурацию российского президента Владимира Путина, которая прошла 7 мая в Кремле. Ушаков анонсировал встречу главы государства с армянским премьером на следующий день после мероприятия. Он выразил надежду, что эти переговоры помогут «расставить многие точки над i».

Отношения Москвы и Еревана стали напряженнее в последние месяцы. В феврале 2024 года Пашинян заявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности. По его мнению, ОДКБ не выполняла своих функций по отношению к Еревану в конфликте с Баку. Позднее Пашинян заявил о возможном выходе Армении из организации.

В Кремле подчеркнули, что Россия готова к диалогу с Ереваном по вопросу ОДКБ. В начале апреля армянский премьер заявил, что его страна не совершила какой-либо ошибки в отношениях с Россией. Претензии Еревана в отношении Москвы Пашинян назвал легитимными.

На парад 9 мая в Москве в 2024 году должны приехать руководители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, уточнил Ушаков накануне.