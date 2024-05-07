Суд в Москве наказал уснувшего в детской библиотеке американца

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Хорошевский районный суд Москвы арестовал на десять суток американца Никума Уильяма Рассела после того, как он пьяным забрался в детскую библиотеку посреди ночи и уснул там. Об этом решении сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Рассела обвинили в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. По данным суда, гражданин США «распивал спиртные напитки, затем был обнаружен на дворовой территории в обнаженном виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку». За все перечисленное его задержали сотрудники полиции.

По данным «Известий», 6 мая Рассел перед тем, как проникнуть в библиотеку, поругался со знакомыми в баре. По словам мужчины, его «похитили», но в итоге он просто уехал из заведения на такси, затем разбил окно в здании детской библиотеки, залез внутрь и уснул.