 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Общество ,  
0 

Суд в Москве наказал уснувшего в детской библиотеке американца

Суд арестовал американца за проникновение пьяным в детскую библиотеку в Москве
Фото: Валентин Антонов / ТАСС
Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Хорошевский районный суд Москвы арестовал на десять суток американца Никума Уильяма Рассела после того, как он пьяным забрался в детскую библиотеку посреди ночи и уснул там. Об этом решении сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Рассела обвинили в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. По данным суда, гражданин США «распивал спиртные напитки, затем был обнаружен на дворовой территории в обнаженном виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку». За все перечисленное его задержали сотрудники полиции.

Полиция сообщила подробности задержания американца во Владивостоке
Общество
Фото:Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

По данным «Известий», 6 мая Рассел перед тем, как проникнуть в библиотеку, поругался со знакомыми в баре. По словам мужчины, его «похитили», но в итоге он просто уехал из заведения на такси, затем разбил окно в здании детской библиотеки, залез внутрь и уснул.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Москва американец арест хулиганство

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
СК раскрыл детали дела задержанного министра транспорта Башкирии
Политика
Суд во Владивостоке арестовал американского солдата по делу о краже
Общество
Посольство России ответило на пост NASA о первом американце в космосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 06 мая, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 06 мая, 17:12
Студентку из Африки приговорили к условному сроку за тверк у Вечного огня Общество, 15:07
МЧС снова предупредило жителей Подмосковья о заморозках Общество, 15:04
Пашинян назвал недействующим трехстороннее заявление по Карабаху Политика, 14:55
Кадыров призвал в мае взять под контроль Харьков и Одессу Политика, 14:45
В «Новых людях» назвали дату встречи в Госдуме с кандидатом в премьеры Политика, 14:45
При обстреле Шебекино получили повреждения склады местного предприятия Политика, 14:40
Суд в Москве наказал уснувшего в детской библиотеке американца Общество, 14:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какая ткань для постельного белья лучше и как ее выбрать Недвижимость, 14:36
Пашинян объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Политика, 14:33
Что должен уметь продакт, чтобы претендовать на зарплату ₽300–400 тыс. Pro, 14:31
Ушаков назвал страну первого зарубежного визита Путина на новом сроке Политика, 14:30
Минобороны сообщило о поражении цеха твердого ракетного топлива ВСУ Политика, 14:30
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с «Трактором» Спорт, 14:29
Маск ответил на предложение Кинга о поединке Путина и Зеленского Политика, 14:26