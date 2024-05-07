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Политика ,  
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Ушаков назвал страну первого зарубежного визита Путина на новом сроке

Ушаков: первую зарубежную поездку после переизбрания Путин совершит в Китай
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Первый зарубежный визит на новом президентском сроке Владимир Путин нанесет в Китай, сообщил ТАСС помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ему задали вопрос о сроках визита Путина в Турцию, тот ответил, что точные даты пока не определены. «Визит в Турцию на повестке дня», — добавил Ушаков, назвав поезду одним из внешнеполитических приоритетов.

«Но я даже уверен, что это будет уже после Китая, потому что в Китай будет первый зарубежный визит президента», — подчеркнул он. Помощник президента отметил, что поездка — «ответный шаг» на первый официальный визит в Россию председателя КНДР Си Цзиньпина, который он совершил после президентских выборов в Китае в 2023 году.

Путин анонсировал поездку в Китай в мае
Политика
Владимир Путин

Путин ранее заявил о планах посетить Китай в мае. В предыдущий раз он был там осенью 2023 года на форуме «Один пояс, один путь».

Визит президента в Турцию обсуждается с лета 2023 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее объяснил, что дата визита не согласована из-за графиков президентов. Путин был занят выборами президента и последующей подготовкой к инаугурации, а его турецкий коллега Реджеп Тийип Эрдоган — региональными и муниципальными выборами, уточнил он тогда.

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Владимир Путин Юрий Ушаков Китай визит
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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12+

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